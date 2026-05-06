Военэксперт ответил, станет ли проект Freya клоном российского ЗРК С-400

Военэксперт Кнутов: проект Украины Freya не станет клоном российского ЗРК С-400

ЗРК С-400 ЗРК С-400 Фото: МО РФ
Проект Украины Freya, концепт которого представляет легкую пусковую установку с ракетами FP-7, не станет клоном российского ЗРК С-400, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. Так он прокомментировал информацию, что Киев взялся за создание собственных систем ПРО в ответ на острый дефицит американских ракет Patriot. По его словам, даже Китай, купивший ранее данный зенитно-ракетный комплекс РФ, не смог создать рабочую копию этого оружия.

Если говорить о комплексе С-400, то, конечно, клон этого комплекса ВСУ в проекте Freya не создадут. В свое время Китай купил данный ЗРК РФ и хотел его копировать. Но у КНР ничего не получилось. Я бы сказал, что это больше рекламные заявления, [что украинская компания Fire Point представила концепцию общеевропейской ПВО Freya]. Киев, конечно, сейчас будет стараться сделать якобы свои ракеты. Но их производство будет в странах Европы на основе существующих в ЕС технологий, — пояснил Кнутов.

Он предположил, что реальная работа Киева в данном направлении станет вестись в рамках программы FrankenSAM, которая подразумевает интеграцию западных боеприпасов в устаревшие украинские системы ПВО. По его словам, разработчики будут брать уже выпускаемые, часто устаревшие ракеты и устанавливать на них активные головки самонаведения. Он отметил, что на конкретной ракете FP-7, вероятно, будет использована испанская головка самонаведения, однако ее скорость окажется намного меньше, чем у американского Patriot.

Ранее аналитик Борис Рожин заявил, что применение ранее неизвестного ЗРК STASH зафиксировали на Украине. По его словам, новый комплекс, судя по появившимся в Сети изображениям, размещен на прицепной платформе и использует в качестве зенитных ракет AGM-114L Longbow Hellfire.

Дмитрий Бугров
Софья Якимова
