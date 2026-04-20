20 апреля 2026 в 12:25

На Западе восхитились «Надгробием» и «Большой птицей» для российской С-400

Military Watch Magazine: система ПВО С-400 обладает выдающейся осведомленностью

Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф» Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф» Фото: Максим Блинов /РИА Новости
Российская система ПВО С-400 обладает выдающейся ситуационной осведомленностью благодаря комплексу дополнительных радаров, сообщает издание Military Watch Magazine. По его информации, система разрабатывалась с конца 1990-х годов специально для противодействия новым вызовам со стороны модифицированных самолетов и ракет.

Так, основной радар 91Н6 Big Bird («Большая птица») сканирует небо на предмет поиска крупных целей на дальности до 600 километров. Другой радар, 92Н6 Grave Stone («Надгробный камень»), предназначен для отслеживания целей и наведения на них ракет-перехватчиков.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что ракетную систему «Орешник» можно назвать очень важным видом вооружения, однако полагаться исключительно на нее в решении военных задач не стоит. По словам политика, с помощью одного «Орешника» невозможно выиграть войну или решить все задачи на поле боя.

До этого директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин обратил внимание, что удар «Орешником» по одному из военных объектов на Западной Украине вызвал ошеломляющую реакцию Запада. По его словам, речь идет как о военнослужащих, так и о политиках. Зарубежные специалисты также признали, что им нечего противопоставить данному оружию.

Россия
ПВО
С-400
вооружения
