Медведев назвал очень важный вид российского оружия

27 марта 2026 в 16:05

Медведев назвал «Орешник» важным видом оружия, но не панацеей от войн

Подвижный грунтовый ракетный комплекс «Орешник» Подвижный грунтовый ракетный комплекс «Орешник» Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости
Ракетную систему «Орешник» можно назвать очень важным видом вооружения, однако полагаться исключительно на нее в решении военных задач не стоит, заявил в беседе с РИА Новости заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По словам политика, с помощью одного «Орешника» невозможно выиграть войну или решить все задачи на поле боя.

«Орешник» — очень важный вид оружия, — сказал Медведев.

Зампред Совбеза подчеркнул, что подобные системы являются частью общей стратегии, но не ее основой. Он также затронул тему возможного оснащения «Орешника» ядерным боезарядом, отметив, что не рассматривает такой сценарий, однако подобное развитие событий ведет в крайне нежелательном направлении.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин обратил внимание, что удар «Орешником» по одному из военных объектов на Западной Украине вызвал ошеломляющую реакцию Запада. По его словам, речь идет как о военнослужащих, так и о политиках. Зарубежные специалисты также признали, что им нечего противопоставить данному оружию.

До этого военный эксперт Алексей Леонков выразил уверенность, что Украина не могла заранее получить информацию о применении «Орешника» по военной инфраструктуре во Львовской области. По его словам, противник не владеет технологиями по отслеживанию гиперзвукового оружия.

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
