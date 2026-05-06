День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 мая 2026 в 15:15

Гинеколог назвала неочевидную причину обильных месячных

Гинеколог Димитрова: обильные менструации могут указывать на миому матки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Обильные или болезненные менструации могут указывать на миому матки — доброкачественное образование, которое формируется из мышечных клеток этого органа, заявила «Газете.Ru» акушер-гинеколог Валентина Димитрова. Это заболевание также проявляется в виде снижения уровня энергии.

Это не рак и в подавляющем большинстве случаев никогда им не становится. С миомой сталкиваются до 70% женщин репродуктивного возраста, чаще всего — после 30 лет, но сегодня ее все чаще выявляют и у более молодых пациенток. Одной причины появления миомы не существует. Обычно речь идет о сочетании факторов: это могут быть гормональные колебания, наследственная предрасположенность, хронические воспалительные процессы, частые внутриматочные вмешательства и длительный стресс, — предупредила Димитрова.

Врач отметила, что на миому матки нередко указывают кровянистые выделения вне цикла, тянущие или давящие боли внизу живота. Проблемы с мочеиспусканием и сложности с наступлением беременности — тоже тревожные признаки.

Ранее гинеколог Владислав Таранов заявил, что вирус папилломы человека 16-го типа провоцирует 60% случаев рака шейки матки. Он отметил, что наиболее опасным и канцерогенным также считается ВПЧ 18-го типа — на его долю приходится 15% пациентов с этим онкологическим заболеванием.

Здоровье
гинекологи
заболевания
женщины
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Слухи о романе с Порошиной, смерть Добровольской: как живет Ярослав Бойко
WP раскрыла масштабы катастрофы на американских базах в Кувейте и Бахрейне
Джеймса Кэмерона обвинили в краже внешности для персонажа «Аватара»
В Госдуме дали честную оценку деятельности Европарламента
Робот-гуманоид прошел обряд посвящения в буддизм
В посольстве раскрыли, пострадали ли россияне при наезде авто в Лейпциге
«Настоятельно требуем»: российские послы жестко обратились к Берлину
Онколог озвучил неожиданные факторы риска рака груди
Журавли, гвоздики, огромные панно: как Москва похорошела ко Дню Победы
Франции не понравилось содержание переговоров Ирана и США
Снег, ночные заморозки и гололедица: погода в Москве в конце октября
Политолог ответил, успеет ли Трамп завершить войну в Иране до 14 мая
Психолог назвал первый шаг для спасения от домашнего насилия
Смертельное наказание: бабушка угробила внучку бутылкой виски
Украинский дрон обрушился на автозаправку вблизи Запорожской АЭС
Названы способы защиты женщин, подвергающихся домашнему насилию
Политолог ответил, будет ли Кличко «драться насмерть» с Зеленским
Названа причина пожара в парке аттракционов в Евпатории
Трамп выставил условие по ядерной сделке с Ираном
Трамп объявил о неожиданном решении в рамках переговоров с Ираном
Дальше
Самое популярное
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.