Гинеколог назвала неочевидную причину обильных месячных

Обильные или болезненные менструации могут указывать на миому матки — доброкачественное образование, которое формируется из мышечных клеток этого органа, заявила «Газете.Ru» акушер-гинеколог Валентина Димитрова. Это заболевание также проявляется в виде снижения уровня энергии.

Это не рак и в подавляющем большинстве случаев никогда им не становится. С миомой сталкиваются до 70% женщин репродуктивного возраста, чаще всего — после 30 лет, но сегодня ее все чаще выявляют и у более молодых пациенток. Одной причины появления миомы не существует. Обычно речь идет о сочетании факторов: это могут быть гормональные колебания, наследственная предрасположенность, хронические воспалительные процессы, частые внутриматочные вмешательства и длительный стресс, — предупредила Димитрова.

Врач отметила, что на миому матки нередко указывают кровянистые выделения вне цикла, тянущие или давящие боли внизу живота. Проблемы с мочеиспусканием и сложности с наступлением беременности — тоже тревожные признаки.

