Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
16 апреля 2026 в 10:59

Гинеколог раскрыл ключевой фактор развития рака шейки матки

Гинеколог Таранов: ВПЧ 16 типа провоцирует 60% случаев рака шейки матки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Вирус папилломы человека 16 типа провоцирует 60% случаев рака шейки матки, предупредил гинеколог Владислав Таранов. В беседе с «Газетой.Ru» он отметил, что наиболее опасным и канцерогенным также считается ВПЧ 18 типа — на его долю приходится 15% пациентов с этим онкологическим заболеванием.

Наиболее часто встречающейся злокачественной патологией является ВПЧ-ассоциированный рак шейки матки. Существует около 100 различных подтипов вируса папилломы человека, различающихся по степени онкогенности. Наиболее опасными и канцерогенными являются вирусы 16 и 18 типов: на их долю приходится 60 и 15% случаев рака шейки матки, — рассказал Таранов.

Он пояснил, что этот вид онкологии во многих случаях протекает крайне агрессивно и быстро распространяется. Эффективных противовирусных или иммуномодулирующих препаратов, способных на 100% вылечить ВПЧ, не существует. Поэтому главный упор в борьбе с вирусом папилломы человека делается на профилактику заражения и предотвращение развития рака с помощью вакцинации — желательно до начала половой жизни.

Ранее акушер-гинеколог Мария Давыдова заявила, что при использовании презерватива необходимо регулярно проверяться на заболевания, передающиеся половым путем, так как это средство контрацепции не гарантирует защиту от инфекций на 100%. По ее словам, даже во время аккуратного использования изделия нельзя исключать микроразрывы.

Здоровье/красота
Общество
Здоровье/красота
Здоровье/красота
Здоровье/красота
Названы последствия чрезмерного употребления лечебно-столовой минералки
Здоровье
гинекологи
заболевания
инфекции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Центробанк оценил риски для России из-за ситуации в Ормузском проливе
Почему не работает Telegram сегодня, 16 апреля: сбои, полная блокировка
Рэпер Tyga подтвердил сотрудничество с 1win
В России спрогнозировали заметное укрепление рубля
Мошенники придумали схему обмана россиян через старые объявления
Набиуллина рассказала о прогнозах по инфляции в России на текущий год
В Совфеде «взялись» за риелоторов
Гинеколог раскрыл ключевой фактор развития рака шейки матки
Юрист раскрыл хитрый способ компаний по уходу от налогов с «бумажным» НДС
Мурашко сообщил о новом виде помощи, который можно получить по ОМС
Подросток выстрелил в одноклассника в одной из украинских школ
В Госдуме обратились к Минтруду по поводу адаптации бойцов СВО
Заявившего о планах покончить с собой военблогера ищут 11 часов
В Туапсе развернули пункт временного размещения после атаки БПЛА
В Турции после атак на школы задержали 83 человека
Набиуллина раскрыла, с чем экономика России столкнулась впервые
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 16 апреля: где сбои в России
В Петербурге накрыли группу теневых банкиров
Юрист рассказал, могут ли уволить сотрудника за критику начальства
Стало известно, по какой причине чаще всего увольняли россиян в 2026 году
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.