Гинеколог раскрыл ключевой фактор развития рака шейки матки

Вирус папилломы человека 16 типа провоцирует 60% случаев рака шейки матки, предупредил гинеколог Владислав Таранов. В беседе с «Газетой.Ru» он отметил, что наиболее опасным и канцерогенным также считается ВПЧ 18 типа — на его долю приходится 15% пациентов с этим онкологическим заболеванием.

Наиболее часто встречающейся злокачественной патологией является ВПЧ-ассоциированный рак шейки матки. Существует около 100 различных подтипов вируса папилломы человека, различающихся по степени онкогенности. Наиболее опасными и канцерогенными являются вирусы 16 и 18 типов: на их долю приходится 60 и 15% случаев рака шейки матки, — рассказал Таранов.

Он пояснил, что этот вид онкологии во многих случаях протекает крайне агрессивно и быстро распространяется. Эффективных противовирусных или иммуномодулирующих препаратов, способных на 100% вылечить ВПЧ, не существует. Поэтому главный упор в борьбе с вирусом папилломы человека делается на профилактику заражения и предотвращение развития рака с помощью вакцинации — желательно до начала половой жизни.

Ранее акушер-гинеколог Мария Давыдова заявила, что при использовании презерватива необходимо регулярно проверяться на заболевания, передающиеся половым путем, так как это средство контрацепции не гарантирует защиту от инфекций на 100%. По ее словам, даже во время аккуратного использования изделия нельзя исключать микроразрывы.