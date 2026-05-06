06 мая 2026 в 15:22

Раскрыты масштабы запасов авиабомб США, которые могут поставить Украине

Политолог Дудаков: в запасах США может быть более полумиллиона авиабомб JDAM

Бомбы JDAM сбрасывают американские истребители-бомбардировщики F-15 Бомбы JDAM сбрасывают американские истребители-бомбардировщики F-15 Фото: U.S. Air Force
США могут иметь более полумиллиона единиц управляемых авиабомб JDAM, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. Так он отреагировал на информацию, что Конгресс Соединенных Штатов одобрил передачу Киеву таких боеприпасов на общую сумму $373,6 млн (более 28 млрд рублей). По его словам, несмотря на активное расходование авиабомб в ближневосточных конфликтах, ресурсы Пентагона пока позволяют делиться ими с Украиной.

Боеприпасов JDAM у США довольно много. Они производят их с конца 1990-х годов. Их накоплено более полумиллиона единиц. Соединенные Штаты их прилично тратили во время ближневосточных войн, например сейчас, в условиях конфликта с Ираном. Поэтому чисто технически выделить эти 1,5 тыс. авиабомб Украине они могут. Вопрос лишь в том, в какой степени это поможет Киеву. В ограниченном объеме такое оружие поставлялось ВСУ при Джо Байдене (экс-президент США. — NEWS.ru). Украинцы использовали эти бомбы, когда устраивали вторжение в Курскую область. Тем не менее наша система ПВО научилась довольно быстро сбивать их с курса, — пояснил Дудаков.

Ранее кипрский журналист Алекс Христофору предположил, что Вашингтон приостановил поставки оружия Киеву из-за хамских высказываний президента Украины Владимира Зеленского. Он отметил, что лидер государства позволяет себе свободно критиковать главу Белого дома Дональда Трампа, не учитывая его злопамятность.

США
авиабомбы
Украина
Ближний Восток
Дмитрий Бугров
Наталья Наволоцкая
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
