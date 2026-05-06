Раскрыты масштабы запасов авиабомб США, которые могут поставить Украине Политолог Дудаков: в запасах США может быть более полумиллиона авиабомб JDAM

США могут иметь более полумиллиона единиц управляемых авиабомб JDAM, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. Так он отреагировал на информацию, что Конгресс Соединенных Штатов одобрил передачу Киеву таких боеприпасов на общую сумму $373,6 млн (более 28 млрд рублей). По его словам, несмотря на активное расходование авиабомб в ближневосточных конфликтах, ресурсы Пентагона пока позволяют делиться ими с Украиной.

Боеприпасов JDAM у США довольно много. Они производят их с конца 1990-х годов. Их накоплено более полумиллиона единиц. Соединенные Штаты их прилично тратили во время ближневосточных войн, например сейчас, в условиях конфликта с Ираном. Поэтому чисто технически выделить эти 1,5 тыс. авиабомб Украине они могут. Вопрос лишь в том, в какой степени это поможет Киеву. В ограниченном объеме такое оружие поставлялось ВСУ при Джо Байдене (экс-президент США. — NEWS.ru). Украинцы использовали эти бомбы, когда устраивали вторжение в Курскую область. Тем не менее наша система ПВО научилась довольно быстро сбивать их с курса, — пояснил Дудаков.

Ранее кипрский журналист Алекс Христофору предположил, что Вашингтон приостановил поставки оружия Киеву из-за хамских высказываний президента Украины Владимира Зеленского. Он отметил, что лидер государства позволяет себе свободно критиковать главу Белого дома Дональда Трампа, не учитывая его злопамятность.