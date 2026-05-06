Соседняя с Россией страна захотела создать самую сильную армию в Европе Польша решила создать самую сильную армию в Европе к 2030 году

Польша намерена увеличить численность вооруженных сил до 500 тыс. человек, сообщил министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш на конференции Defence24Days в Варшаве. По его словам, которые приводит пресс-служба военного ведомства, власти рассчитывают к 2030 году сделать армию крупнейшей и наиболее оснащенной в Европе.

К 2030 году Польша будет иметь самую сильную и самую большую армию в Европе — лучше всего организованную и оснащенную. Этому мы подчиняем все действия, — заявил Косиняк-Камыш.

Глава ведомства добавил, что текущий бюджет на военные нужды составляет 200 млрд злотых (около 4,1 трлн рублей). В ближайшие месяцы приоритетами развития вооруженных сил станут беспилотные технологии и системы противодействия дронам, внедрение решений на базе искусственного интеллекта, развитие спутниковой разведки, а также создание высокоточных ракет большой дальности.

Ранее заместитель министра обороны Польши Павел Залевский заявил, что республика проводит переговоры с Соединенными Штатами о возможности увеличения американского воинского контингента на своей территории. По его словам, диалог ведется непосредственно с Пентагоном.