В Ростехе раскрыли смертоносную тактику «Солнцепеков»

Расчеты тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» способны превращать неприступные фортификационные сооружения противника в смертельную ловушку, сообщили в Telegram-канале госкорпорации «Ростех». Эффект достигается за счет применения термобарических боеприпасов.

В госкорпорации пояснили, что капитальные укрепления служат серьезной защитой от осколочно-фугасных средств поражения. Если мощности снаряда недостаточно для обрушения конструкции, шансы противника выжить очень велики.

«Солнцепеки», и «Тосочки», и «Термобар» превращают неприступную крепость в ловушку за счет долгоживущей «огнедышащей» ударной волны и резкого перепада давления. Поражающий фактор не только бьет «кувалдой», но и обволакивает, как «спрут», затекая внутрь убежищ противника, даже если они остаются полностью целыми, — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны России показало кадры уничтожения расчетом системы ТОС-1А «Солнцепек» подземных укрытий ВСУ. Разведчики группировки «Восток» обнаружили укрепрайон с развитой сетью подземных ходов в Запорожской области.