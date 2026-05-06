День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 мая 2026 в 15:01

В Ростехе раскрыли смертоносную тактику «Солнцепеков»

Ростех: «Солнцепеки» превращают укрепления ВСУ в ловушку

ТОС-1А «Солнцепек» ТОС-1А «Солнцепек» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Расчеты тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» способны превращать неприступные фортификационные сооружения противника в смертельную ловушку, сообщили в Telegram-канале госкорпорации «Ростех». Эффект достигается за счет применения термобарических боеприпасов.

В госкорпорации пояснили, что капитальные укрепления служат серьезной защитой от осколочно-фугасных средств поражения. Если мощности снаряда недостаточно для обрушения конструкции, шансы противника выжить очень велики.

«Солнцепеки», и «Тосочки», и «Термобар» превращают неприступную крепость в ловушку за счет долгоживущей «огнедышащей» ударной волны и резкого перепада давления. Поражающий фактор не только бьет «кувалдой», но и обволакивает, как «спрут», затекая внутрь убежищ противника, даже если они остаются полностью целыми, — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны России показало кадры уничтожения расчетом системы ТОС-1А «Солнцепек» подземных укрытий ВСУ. Разведчики группировки «Восток» обнаружили укрепрайон с развитой сетью подземных ходов в Запорожской области.

Общество
Солнцепек
Ростех
укрепления
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В посольстве раскрыли, пострадали ли россияне при наезде авто в Лейпциге
«Настоятельно требуем»: российские послы жестко обратились к Берлину
Онколог озвучил неожиданные факторы риска рака груди
Журавли, гвоздики, огромные панно: как Москва похорошела ко Дню Победы
Франции не понравилось содержание переговоров Ирана и США
Снег, ночные заморозки и гололедица: погода в Москве в конце октября
Политолог ответил, успеет ли Трамп завершить войну в Иране до 14 мая
Психолог назвал первый шаг для спасения от домашнего насилия
Смертельное наказание: бабушка угробила внучку бутылкой виски
Украинский дрон обрушился на автозаправку вблизи Запорожской АЭС
Названы способы защиты женщин, подвергающихся домашнему насилию
Политолог ответил, будет ли Кличко «драться насмерть» с Зеленским
Названа причина пожара в парке аттракционов в Евпатории
Трамп выставил условие по ядерной сделке с Ираном
Трамп объявил о неожиданном решении в рамках переговоров с Ираном
В Госдуме объяснили, в чьих интересах действует Пашинян
Дети покормили ягнят на ферме и заразились опасной инфекцией
Школьница сорвалась в каньон из-за обрыва троса на аттракционе
В Израиле заявили о готовности продолжить войну против Ирана
Война пришла в Голливуд и Канны: НАТО вербует режиссеров для атак на Россию
Дальше
Самое популярное
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.