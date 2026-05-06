В Латвии потушили единственный оставшийся в странах Прибалтики Вечный огонь

Власти латвийского Даугавпилса под предлогом технических неполадок потушили единственный сохранившийся в странах Прибалтики Вечный огонь, сообщил РИА Новости эстонский активист Максим Ревва. По его словам, огонь перестал гореть примерно с марта.

Последнее, что было у нас, — в Даугавпилсе горел Вечный огонь, единственный, который остался в Прибалтике. Теперь он не горит. Примерно с марта месяца его запретили, — сказал он.

По словам Реввы, власти Даугавпилса объяснили это техническими проблемами: якобы в одном из вентилей произошли возгорание и взрыв. Мэр обещал восстановить символ, но в итоге газовое оборудование демонтировали. Он выразил уверенность, что это решение продиктовано политическими мотивами.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник призвал объявить в международный розыск тех, кто задумал снести Вечный огонь в латвийском городе Даугавпилс. В разговоре с NEWS.ru он уточнил, что в России есть возможность выявить причастных к акту вандализма. По его словам, латыши «всегда были вандалами».