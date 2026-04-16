В Госдуме резко высказались о сносе Вечного огня в Латвии

Депутат Колесник: решивших снести Вечный огонь в Латвии нужно объявить в розыск

Андрей Колесник Андрей Колесник Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Депутат Госдумы Андрей Колесник призвал объявить в международный розыск тех, кто задумал снести Вечный огонь в латвийском городе Даугавпилс. В разговоре с NEWS.ru он уточнил, что в России есть возможность выявить причастных к акту вандализма.

Латыши всегда были вандалами. Решили догнать по хамству Литву и Эстонию. Хотя в Латвии забыли, что при нацистах они были людьми второго сорта. Они еще за латышских стрелков не ответили, которые ворвались в Петербург и устроили нам переворот в Российской империи. Воюют с теми, кто их освободил от нацизма. Надо внимательно подумать, как ответить Риге. Наши правоохранительные органы могут выяснить, кто это сделал, кто принимал решения, у нас есть такие возможности. Их накажут, и довольно серьезно. Должны же быть подписанные документы. Этих людей нужно осудить по статье и объявить в международный розыск, — высказался Колесник.

Ранее в Адыгее мужчина потушил Вечный огонь, бросив в него одежду. Затем он скрылся с места преступления. Личность подозреваемого установлена, возбуждено уголовное дело.

