06 мая 2026 в 15:30

Тайлакова оценила уровень конкуренции в настольном теннисе в России и мире

Тайлакова: в мировом настольном теннисе конкуренция сильнее, чем в России

Мария Тайлакова Мария Тайлакова Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
В мировом настольном теннисе конкуренция намного выше, чем в РФ, заявила NEWS.ru чемпионка России в женском одиночном разряде Мария Тайлакова. Она отметила, что у спортсменов из России будут шансы побороться за медаль чемпионата Европы в случае возвращения на мировую арену.

Уровень конкуренции в мире, конечно, намного сильнее. Смотря какие соревнования брать, конечно. Совсем другой уровень. Шансы на медали, если Россию вернут прямо сейчас? На чемпионате Европы, думаю, шансы большие. А вот мира — очень-очень тяжело, — сказала Тайлакова.

3 мая спортсменка впервые в карьере выиграла чемпионат России в женском одиночном разряде. В решающем матче Тайлакова обыграла Екатерину Зиронову. Встреча завершилась со счетом 4:3 (12:10, 3:11, 11:8, 14:12, 7:11, 9:11, 11:4).

Ранее участник сборной России по настольному теннису Владимир Сидоренко заявил, что люди в Европе лицемерны, но более общительны. Спортсмен отметил, что ему ближе Россия. Сидоренко рассказал, что всегда радуется возвращению в Санкт-Петербург.

Спорт
Россия
настольный теннис
конкуренция
Виктор Байбаков
