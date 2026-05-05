05 мая 2026 в 08:00

Теннисист Сидоренко рассказал об отличиях жизни в России и Европе

Владимир Сидоренко Фото: Revierfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press
Люди в Европе лицемерны, но более общительны, заявил участник сборной России по настольному теннису Владимир Сидоренко. В разговоре с NEWS.ru спортсмен отметил, что ему ближе Россия. Сидоренко рассказал, что всегда радуется возвращению в Санкт-Петербург.

Дорого там. Менталитет у них другой. Мне в России ближе. Всегда радуюсь, когда возвращаюсь в Санкт-Петербург. Везде по-разному. Я шесть лет прожил в Германии, три — во Франции. Там люди немножко лицемеры, не могут прямиком идти на контакт. Когда что-то хотят сказать, не могут в лицо — в сообщении пишут. Если в России ты кому-то не нравишься, то тебе, скорее всего, скажут об этом. Может, еще и получишь за что-нибудь. Но во Франции огромный плюс, что все очень общительные. После каждого матча, за обедом, за ужином все любят обсуждать любые темы. Это сплачивает коллектив да и просто приятно. В России, бывает, придешь куда-то — а там все либо в телефонах, либо молчат, — сказал спортсмен.

3 мая Сидоренко впервые за последние четыре года стал чемпионом России. В решающий день он совершил два камбэка: в полуфинале обыграл Дмитрия Виноградова, проигрывая со счетом 1-3 по партиям, а в финале — Дениса Ивонина, уступая 0-2.

Ранее Сидоренко назвал победу на летней универсиаде главным достижением в своей карьере. Соревнования проходили в Германии в июле 2025 года.

Виктор Байбаков
