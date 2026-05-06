Зеленского обвинили в легитимизации атак на журналистов Депутат Юрченко: Зеленский создал ситуацию, где журналисты стали целью для ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский фактически создал ситуацию, при которой журналисты становятся для ВСУ легитимными целями, заявил ТАСС депутат Заксобрания Запорожской области Сергей Юрченко. Таким образом он прокомментировал атаку дрона ВСУ на фотокорреспондента агентства Александра Полегенько. Парламентарий отметил, что журналисты во все времена считались неприкасаемыми людьми, которые несут правду.

Зеленский, который на всех площадках декларирует защиту свободы слова, сам создал ситуацию, при которой журналисты стали легитимной целью для его армии, — сказал депутат.

Юрченко подчеркнул, что современный фашизм отходит от любых международных договоренностей и норм. Он добавил, что, обладая современными технологиями, оператор украинского дрона прекрасно понимал, атакует ли он гражданскую или военную цель.

Ранее посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник заявил, что ВСУ преднамеренно нанесли удар по Полегенько во время работы в Запорожской области. По словам дипломата, атака была предпринята при помощи дрона.

Сам Полегенько уточнил, что попал под обстрел в прифронтовой Васильевке. Он приехал в город, чтобы снять на камеру последствия украинских обстрелов. Дрон ВСУ атаковал журналиста, как только он припарковал машину. По словам корреспондента, он остался цел, однако автомобиль получил повреждения.