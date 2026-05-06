Кофейный магнат пропал в Петербурге после похода в клуб

Кофейный магнат из Колумбии, 42-летний Хуан Давид, пропал в Санкт-Петербурге, сообщает Telegram-канал SHOT. Уже месяц он не выходит на связь с родными. До этого его видели с другом Сантьяго в ночном клубе.

В последний раз мужчина общался с сестрой 6 апреля и сказал ей, что с ним все хорошо. По ее словам, он уже давно живет в России. Сначала мужчина учился в РУДН в Москве, затем вернулся в родную Колумбию, где занялся кофейным бизнесом.

В Петербург Хуан приехал в 2025 году, чтобы развивать собственное дело. Тогда колумбиец поселился в хостеле, где жил до момента своей пропажи, сказано в материале.

