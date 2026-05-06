06 мая 2026 в 15:41

Кофейный магнат пропал в Петербурге после похода в клуб

Кофейный магнат из Колумбии перестал выходить на связь с родными из Петербурга

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Кофейный магнат из Колумбии, 42-летний Хуан Давид, пропал в Санкт-Петербурге, сообщает Telegram-канал SHOT. Уже месяц он не выходит на связь с родными. До этого его видели с другом Сантьяго в ночном клубе.

В последний раз мужчина общался с сестрой 6 апреля и сказал ей, что с ним все хорошо. По ее словам, он уже давно живет в России. Сначала мужчина учился в РУДН в Москве, затем вернулся в родную Колумбию, где занялся кофейным бизнесом.

В Петербург Хуан приехал в 2025 году, чтобы развивать собственное дело. Тогда колумбиец поселился в хостеле, где жил до момента своей пропажи, сказано в материале.

Ранее в Хабаровском крае нашлись загадочно пропавшие рыбаки. Двое суток они провели в тайге, ночуя в лесу и стараясь не встречаться с дикими животными — тиграми и медведями. У туристов сломался микроавтобус по дороге к заброшенной деревне.

Также в Кемеровской области пропал Герой России Алексей Асылханов. Он бесследно исчез 3 апреля в городе Юрге. По словам супруги военного Валерии, перед пропажей муж вел себя как обычно, не получал угроз и ни с кем не ссорился. В день исчезновения он сообщил жене, что идет на работу, но там так и не появился.

