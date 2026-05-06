06 мая 2026 в 16:15

«Очень дорого»: военэксперт о применении ВСУ ракеты FP-7 для систем ПВО

Военэксперт Кнутов: украинская ракета FP-7 сможет сбивать только дроны

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Украинская ракета FP-7 не сможет перехватывать гиперзвуковые цели, поскольку предназначена лишь для поражения дронов, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. Так он прокомментировал информацию, что Киев начал разрабатывать собственные системы ПРО на фоне острой нехватки американских ракет Patriot. По его мнению, комплекс ВСУ также окажется неэффективным против баллистического оружия.

Скоростные характеристики [ракеты FP-7] не позволят перехватывать не только гиперзвуковые цели, но и вообще скоростные. Я сомневаюсь, что она сможет работать даже по баллистическим целям, потому что скорость на данном этапе будет не очень высокой. По дронам — да, типа «Герани» и «Герберы». Но это очень дорого. ВСУ нашли решение, чтобы не создавать затратную и сложную станцию наведения. Будет система, которая находит мишень. В полете при этом осуществляется корректировка траектории. Когда ракета начнет подлетать к цели, будет включаться активная головка самонаведения, — высказался Кнутов.

Он подчеркнул, что система для ракет FP-7, вероятно, не сможет эффективно перехватывать и скоростные маневренные истребители, такие как Су-30 и Су-35. По словам эксперта, шансы на успешное поражение будут крайне низкими, тогда как затраты на использование комплекса будут значительными.

Ранее политолог Малек Дудаков заявил, что прямая продажа американских авиабомб Украине может привести к эскалации конфликта. По его мнению, оплату многомилионных поставок могут взять на себя европейцы или сами украинцы.

Максим Кирсанов
Софья Якимова
