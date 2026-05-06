06 мая 2026 в 16:30

Король азиатской страны прибыл в Россию в преддверии Дня Победы

Самолет короля Малайзии Султана Ибрагима приземлился в Москве

Фото: Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press
Самолет верховного правителя Малайзии Султана Ибрагима приземлился в Москве, пишет РИА Новости. Он прибыл в Россию по приглашению президента России Владимира Путина.

Как передавало агентство Bernama, монарх отправился в российскую столицу в преддверии Дня Победы. По данным СМИ, борт вылетел в Россию в 08:00 по местному времени (03:00 мск).

Предыдущий визит верховного правителя Малайзии в Россию состоялся в конце января. Тогда монарх приехал в страну с частным визитом и посетил Эрмитаж, где с музейной коллекцией его познакомили президент РФ и генеральный директор музея Михаил Пиотровский.

Ранее Путин пригласил в Москву президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо на третий саммит Россия — Африка. Глава государства поблагодарил коллегу за участие в предыдущих мероприятиях, и стороны продолжают активно работать на международной арене.

До этого Путин встретился в Санкт-Петербурге с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи, прибывшим в страну с визитом. Переговоры российского лидера и иранского министра прошли в Петровском зале Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина.

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

