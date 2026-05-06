Король азиатской страны прибыл в Россию в преддверии Дня Победы

Самолет верховного правителя Малайзии Султана Ибрагима приземлился в Москве, пишет РИА Новости. Он прибыл в Россию по приглашению президента России Владимира Путина.

Как передавало агентство Bernama, монарх отправился в российскую столицу в преддверии Дня Победы. По данным СМИ, борт вылетел в Россию в 08:00 по местному времени (03:00 мск).

Предыдущий визит верховного правителя Малайзии в Россию состоялся в конце января. Тогда монарх приехал в страну с частным визитом и посетил Эрмитаж, где с музейной коллекцией его познакомили президент РФ и генеральный директор музея Михаил Пиотровский.

Ранее Путин пригласил в Москву президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо на третий саммит Россия — Африка. Глава государства поблагодарил коллегу за участие в предыдущих мероприятиях, и стороны продолжают активно работать на международной арене.

До этого Путин встретился в Санкт-Петербурге с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи, прибывшим в страну с визитом. Переговоры российского лидера и иранского министра прошли в Петровском зале Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина.