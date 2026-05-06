День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 мая 2026 в 16:59

«В наших сердцах»: среди погибших в хостеле оказался петербургский поэт

Поэт Расулов: среди погибших в хостеле Петербурга оказался пианист Мамушкин

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Среди погибших в хостеле на Загородном проспекте в Петербурге оказался поэт и пианист Павел Мамушкин, сообщил его знакомый, поэт Эльдар Расулов, в соцсети «ВКонтакте». Он назвал Мамушкина очень одаренным и светлым человеком.

Все мы приходим в этот мир с определенной миссией, и, возможно, миссия Павла была как раз в его музыкальном и поэтическом творчестве, которое он оставил после себя для нас. Пусть его музыка, те отрывки, что остались запечатленными где-либо на носителях, останутся в наших сердцах, — написал Расулов.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге органы выясняют обстоятельства смерти четырех человек — их трупы обнаружили в хостеле на Загородном проспекте. На телах не нашли признаков насильственной смерти. При этом во время осмотра хостела сотрудники нашли неизвестное вещество порошкообразной консистенции, а также несколько использованных шприцев. Также на телах умерших обнаружили следы от уколов. Следствие устанавливает все обстоятельства случившегося.

Регионы
Санкт-Петербург
хостелы
смерти
поэты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп объявил о неожиданном решении в рамках переговоров с Ираном
В Госдуме объяснили, в чьих интересах действует Пашинян
Дети покормили ягнят на ферме и заразились опасной инфекцией
Школьница сорвалась в каньон из-за обрыва троса на аттракционе
Израиль готов возобновить войну против Ирана
Война пришла в Голливуд и Канны: НАТО вербует режиссеров для атак на Россию
«Предъява Германии»: военэксперт о желании Польши создать сильнейшую армию
Весенняя прохлада, дожди и ветер: погода в Москве на майские праздники
Россия потребовала от ФРГ снятия запрета на символику Победы
Человек упал на пути на серой ветке метро в Москве
В Британии раскрыли, кто может изменить ситуацию вокруг Ормузского пролива
В скандальном деле о покушении на главу Нижневартовска поставили точку
Дело судей, расизм, штраф за БПЛА: самые громкие скандалы в нашем футболе
Премьер Израиля дал секретное поручение армии
«Неоколониальная империя»: в Совфеде высмеяли Британию за санкции против РФ
МАК занялся расследованием крушения самолета в Омской области
Трамп допустил, что США и Иран могут заключить сделку до поездки в Китай
Хирурги делали пациентам ненужные операции ради наживы
В США признали резкое снижение запасов ключевого ресурса
Появились кадры полыхающего парка в Крыму
Дальше
Самое популярное
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.