«В наших сердцах»: среди погибших в хостеле оказался петербургский поэт

Среди погибших в хостеле на Загородном проспекте в Петербурге оказался поэт и пианист Павел Мамушкин, сообщил его знакомый, поэт Эльдар Расулов, в соцсети «ВКонтакте». Он назвал Мамушкина очень одаренным и светлым человеком.

Все мы приходим в этот мир с определенной миссией, и, возможно, миссия Павла была как раз в его музыкальном и поэтическом творчестве, которое он оставил после себя для нас. Пусть его музыка, те отрывки, что остались запечатленными где-либо на носителях, останутся в наших сердцах, — написал Расулов.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге органы выясняют обстоятельства смерти четырех человек — их трупы обнаружили в хостеле на Загородном проспекте. На телах не нашли признаков насильственной смерти. При этом во время осмотра хостела сотрудники нашли неизвестное вещество порошкообразной консистенции, а также несколько использованных шприцев. Также на телах умерших обнаружили следы от уколов. Следствие устанавливает все обстоятельства случившегося.