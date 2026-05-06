06 мая 2026 в 12:22

«Мы вдвоем и портрет Путина»: Захарова вспомнила о свадьбе в Нью-Йорке

Захарова рассказала, что расписалась с мужем в консульстве РФ в Нью-Йорке

Фото: МИД РФ
Представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала в эфире радио Sputnik, как провела свадьбу с супругом в Нью-Йорке в 2005 году: пара расписалась в консульстве РФ. По словам дипломата, она познакомилась с будущим мужем незадолго до поездки в США, а затем он приехал к Захаровой, чтобы оформить официальный брак.

В кабинете было четверо: вице-консул, мы вдвоем и портрет [президента Владимира] Путина, — отметила дипломат.

Захарова также опровергла фейк о том, что якобы обладает видом на жительство в другом государстве. Она отметила, что у ее детей, родителей и других родственников нет иностранного гражданства и других документов, предполагающих долгое пребывание за границей.

Ранее представитель МИД России сообщила, что Запад и его союзники зачищают информационное пространство от инакомыслия. Она отметила, что, оценивая ситуацию в сфере иностранных СМИ, приходится констатировать их продолжающуюся деградацию.

До этого Захарова опубликовала поздравление с 1 Мая, Праздником Весны и Труда. Она также разместила в Сети открытку, на которой изображены Москва и цветы.

