«Мы вдвоем и портрет Путина»: Захарова вспомнила о свадьбе в Нью-Йорке Захарова рассказала, что расписалась с мужем в консульстве РФ в Нью-Йорке

Представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала в эфире радио Sputnik, как провела свадьбу с супругом в Нью-Йорке в 2005 году: пара расписалась в консульстве РФ. По словам дипломата, она познакомилась с будущим мужем незадолго до поездки в США, а затем он приехал к Захаровой, чтобы оформить официальный брак.

В кабинете было четверо: вице-консул, мы вдвоем и портрет [президента Владимира] Путина, — отметила дипломат.

Захарова также опровергла фейк о том, что якобы обладает видом на жительство в другом государстве. Она отметила, что у ее детей, родителей и других родственников нет иностранного гражданства и других документов, предполагающих долгое пребывание за границей.

Ранее представитель МИД России сообщила, что Запад и его союзники зачищают информационное пространство от инакомыслия. Она отметила, что, оценивая ситуацию в сфере иностранных СМИ, приходится констатировать их продолжающуюся деградацию.

До этого Захарова опубликовала поздравление с 1 Мая, Праздником Весны и Труда. Она также разместила в Сети открытку, на которой изображены Москва и цветы.