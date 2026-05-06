Базовые лекарства перестали выпускать в Европе из-за Китая

Сокращение химических производств в Европе привело к тому, что страны региона перестали самостоятельно выпускать базовые лекарства, включая парацетамол, пишет газета Financial Times со ссылкой на главу европейской химической ассоциации Cefic Марко Менсинка. Одной из причин кризиса называют наплыв более доступной фармацевтической продукции из Китая.

Химическое производство сократилось вплоть до того, что ряд лекарств может производить только одна компания. ЕС больше не может выпускать такие препараты, как парацетамол, — сказал Менсинк.

