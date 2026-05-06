День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 мая 2026 в 13:08

Базовые лекарства перестали выпускать в Европе из-за Китая

FT сообщила о невозможности выпуска парацетамола в Европе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Сокращение химических производств в Европе привело к тому, что страны региона перестали самостоятельно выпускать базовые лекарства, включая парацетамол, пишет газета Financial Times со ссылкой на главу европейской химической ассоциации Cefic Марко Менсинка. Одной из причин кризиса называют наплыв более доступной фармацевтической продукции из Китая.

Химическое производство сократилось вплоть до того, что ряд лекарств может производить только одна компания. ЕС больше не может выпускать такие препараты, как парацетамол, — сказал Менсинк.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев предупредил, что мировой авиационный кризис, вызванный ростом цен на топливо и обострением ситуации на энергетическом рынке, является предвестником более серьезных потрясений. Также стало известно, что мировые запасы добытой нефти приближаются к самому низкому уровню за восемь лет. Аналитики бьют тревогу, поскольку пока неизвестно, когда поставки топлива станут бесперебойными.

До этого лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что президенту Франции Эммануэлю Макрону следует заняться насущными проблемами рядовых французов, а не петь в Ереване. По его словам, граждане недовольны ростом цен на бензин и тем, что власти игнорируют проблему.

Европа
Китай
лекарства
парацетамол
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Школьница сорвалась в каньон из-за обрыва троса и попала на видео
Израиль готов возобновить войну против Ирана
Война пришла в Голливуд и Канны: НАТО вербует режиссеров для атак на Россию
«Предъява Германии»: военэксперт о желании Польши создать сильнейшую армию
Весенняя прохлада, дожди и ветер: погода в Москве на майские праздники
Россия потребовала от ФРГ снятия запрета на символику Победы
Человек упал на пути на серой ветке метро в Москве
В Британии раскрыли, кто может изменить ситуацию вокруг Ормузского пролива
В скандальном деле о покушении на главу Нижневартовска поставили точку
Дело судей, расизм, штраф за БПЛА: самые громкие скандалы в нашем футболе
Премьер Израиля дал секретное поручение армии
«Неоколониальная империя»: в Совфеде высмеяли Британию за санкции против РФ
МАК занялся расследованием крушения самолета в Омской области
Трамп допустил, что США и Иран могут заключить сделку до поездки в Китай
Хирурги делали пациентам ненужные операции ради наживы
В США признали резкое снижение запасов ключевого ресурса
Появились кадры полыхающего парка в Крыму
Онколог поделился лайфхаками, как не пропустить рак груди
Экс-главе МЧС Крыма добавили новый срок
Метил в депутаты: в Москве задержали распространителя детского порно
Дальше
Самое популярное
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.