05 мая 2026 в 13:24

Макрона призвали заняться Францией вместо встреч с Пашиняном в Ереване

Филиппо раскритиковал поющего в Ереване Макрона за игнорирование цен на бензин

Эммануэль Макрон и Никол Пашинян Эммануэль Макрон и Никол Пашинян Фото: www.primeminister.am
Президенту Франции Эммануэлю Макрону следует заняться насущными проблемами рядовых французов, а не петь в Ереване, заявил в соцсети X лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо. По его словам, граждане недовольны ростом цен на бензин и тем, что власти игнорируют проблему.

После Макрона-бегуна и Макрона, гладившего бродячих собак (на пробежке в Ереване. — NEWS,ru), сегодня Макрон — очень вдохновенный певец. Тем временем десятки миллионов французов хотели бы, чтобы власти, например, приняли меры по бензину, — сообщил Филиппо.

Ранее в Сети появились кадры того, как президент Франции Эммануэль Макрон исполнил песню Шарля Азнавура «Богема» на государственном ужине в Ереване. Он исполнил песню, сидя с микрофоном у рояля, в то время как премьер-министр Армении Никол Пашинян аккомпанировал французскому лидеру на барабанах.

Макрон прибыл в Ереван 4 мая для участия в саммите Европейского политического сообщества. Армению он посетил без своей супруги Брижит. В аэропорту Звартноц его встречали президент Армении, члены правительства и мэр Еревана Тигран Авинян.

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

