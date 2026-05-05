Макрона призвали заняться Францией вместо встреч с Пашиняном в Ереване

Президенту Франции Эммануэлю Макрону следует заняться насущными проблемами рядовых французов, а не петь в Ереване, заявил в соцсети X лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо. По его словам, граждане недовольны ростом цен на бензин и тем, что власти игнорируют проблему.

После Макрона-бегуна и Макрона, гладившего бродячих собак (на пробежке в Ереване. — NEWS,ru), сегодня Макрон — очень вдохновенный певец. Тем временем десятки миллионов французов хотели бы, чтобы власти, например, приняли меры по бензину, — сообщил Филиппо.

Ранее в Сети появились кадры того, как президент Франции Эммануэль Макрон исполнил песню Шарля Азнавура «Богема» на государственном ужине в Ереване. Он исполнил песню, сидя с микрофоном у рояля, в то время как премьер-министр Армении Никол Пашинян аккомпанировал французскому лидеру на барабанах.

Макрон прибыл в Ереван 4 мая для участия в саммите Европейского политического сообщества. Армению он посетил без своей супруги Брижит. В аэропорту Звартноц его встречали президент Армении, члены правительства и мэр Еревана Тигран Авинян.