Макрон спел под «дудку» Пашиняна на ужине в Ереване

Макрон спел песню Азнавура под аккомпанемент Пашиняна на ужине в Ереване

Эммануэль Макрон Фото: Michael Baucher/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент Франции Эммануэль Макрон исполнил песню Шарля Азнавура «Богема» на государственном ужине в Ереване, сообщил телеканал franceinfo, опубликовав соответствующие кадры. Премьер-министр Армении Никол Пашинян аккомпанировал французскому лидеру на барабанах.

Французский президент находится в Армении с официальным визитом. На опубликованных кадрах Макрон сидит за роялем с микрофоном, в то время как партию на инструменте исполняет армянский джазмен Ваагн Айрапетян. За ударной установкой находится Пашинян, а за происходящим с улыбкой наблюдает президент Армении Ваагн Хачатурян.

Шарль Азнавур — легенда французской эстрады, сын армянских эмигрантов. Он написал более 1000 песен, продал свыше 200 млн дисков и выступал на сцене 85 лет. Его песни исполняли Эдит Пиаф, Ив Монтан, Боб Дилан, Лайза Минелли, Хулио Иглесиас и другие мировые звезды.

Макрон прибыл в Ереван 4 мая для участия в саммите Европейского политического сообщества. Армению он посетил без своей супруги Брижит. В аэропорту Звартноц его встречали президент Армении, члены правительства и мэр Еревана Тигран Авинян.

