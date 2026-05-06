Ежедневная аудитория мессенджера МАКС превысила 85 млн пользователей

Ежедневная аудитория МАКСа насчитывает более 85 млн пользователей. С момента запуска приложение установили более 120 млн человек, отправлено более 150 млрд сообщений и совершено свыше 6 млрд звонков. Создано уже более 7 млн приватных и публичных каналов с суммарной аудиторией 300 млн подписчиков. В то же время количество иностранных пользователей превысило 8 млн. Ежедневно они совершают 1,7 млн звонков и отправляют более 23 млн сообщений. Регистрация в мессенджере доступна гражданам 40 государств. Совершать звонки и отправлять сообщения в МАКСе могут жители стран СНГ, Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки, — поделились представители платформы.

Ранее пользователям МАКСа стала доступна новая функция расшифровки видеосообщений. Перевести видеокружок в текст теперь можно одним кликом. Опция доступна в последней версии приложения.