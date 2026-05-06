Врач объяснил, чем чревато для детей из Омской области отравление газом

Ученики омской школы, пострадавшие от утечки газа, могут столкнуться с последствиями отравления спустя месяцы после инцидента, заявил NEWS.ru врач-терапевт кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. По его словам, метан может негативно влиять на мозг и сердце при скоплении в замкнутом пространстве.

Отравление газом — это дело очень опасное, потому что может произойти действительно крайне сложное восстановление. Отдаленные последствия могут проявиться через несколько дней или месяцев. И, конечно, особенно уязвимы дети, пожилые люди. Поэтому за отравившимися [в Омской области] ребятами сейчас нужно внимательно наблюдать. Основная угроза природного газа заключается в том, что при его накоплении в замкнутом пространстве возникает дефицит кислорода. Это приводит к гипоксии, которая прежде всего поражает мозг и сердце. Кроме того, сам метан может оказывать токсическое действие при высоких концентрациях, — сказал Кондрахин.

Он отметил, что при легком отравлении газом могут возникнуть такие симптомы, как головокружение, головная боль, кашель, затрудненное дыхание и рвота. В более тяжелых случаях, по словам врача, возможны потеря сознания, серьезные нарушения работы сердца и мозга, а также отек легких.

Ранее в прокуратуре Омской области заявили, что утечка газа в городе Таре, в результате которой 14 детей и педагог обратились за медицинской помощью, произошла во время проведения опрессовки газопровода. Ученики почувствовали недомогание.