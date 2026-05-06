День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 мая 2026 в 13:10

Овчинский: монолит двух бизнес-центров подготовили в центре Москвы

Фото: Инвестиционная группа АБСОЛЮТ
Подписывайтесь на нас в MAX

В районе Хамовники в центре Москвы завершили возведение монолитных конструкций двух бизнес-центров, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский. Объекты расположили на Лужнецкой набережной в рамках многофункционального комплекса «Коллекция Лужники». Совокупная площадь офисных зданий класса А+ составила около 40 тыс. квадратных метров.

Застройщик завершил возведение монолита обоих сооружений. Сейчас идут устройство кровли, кладка стен, подготовка к монтажу фасадных конструкций. Основную часть девятиэтажного и 11-этажного здания займут офисы свободной планировки. На первом этаже предусмотрены помещения для кафе, ресторанов, магазинов, предприятий сферы услуг. Из окон обоих корпусов открываются панорамные виды на Москву-реку и зеленый массив на противоположном берегу. Всего в бизнес-центрах создадут около 6 тыс. мест приложения труда. Общая готовность объектов оценивается на 40%, завершить строительство планируют в следующем году, — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы.

Владислав Овчинский Владислав Овчинский Фото: Пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы

В облике офисных корпусов соединили воду и горы: плавные линии и моллированное остекление первого напоминают речные волны, строгая геометрия второго — горный рельеф. Единство придает терракотовая гамма фасадов. Подземная двухуровневая парковка с вело-местами — общая для обоих зданий. Девелопером выступила Инвестиционная группа АБСОЛЮТ, а архитектором — ABD architects.

В Центральном административном округе столицы реализуется программа реновации жилого фонда – в нее включены 110 домов. Более 16,5 тыс. человек из районов ЦАО переедут в комфортабельные современные новостройки.

Москва продолжает постоянно развиваться. Например, Московский фонд реновации жилой застройки, реализующий программу реновации, по итогам 2025 года стал лидером по вводу жилья среди всех компаний-застройщиков России. Всего в рамках реализации программы реновации в прошлом году ввели рекордные 2,3 млн квадратных метров жилья. Это 119 домов, в которых оборудовали более 35 тыс. квартир.

Ранее Овчинский сообщил, что специалисты согласовали архитектурный облик бизнес-центра в районе Щукино на северо-западе Москвы. Объект расположен на Авиационной улице. Благодаря проекту появятся не только новое деловое пространство, но и рабочие места.

Общество
Москва
Бизнес
строительство
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Снег, ночные заморозки и гололедица: погода в Москве в конце октября
Политолог ответил, успеет ли Трамп завершить войну в Иране до 14 мая
Психолог назвал первый шаг для спасения от домашнего насилия
Смертельное наказание: бабушка угробила внучку бутылкой виски
Украинский дрон обрушился на автозаправку вблизи Запорожской АЭС
Названы способы защиты женщин, подвергающихся домашнему насилию
Политолог ответил, будет ли Кличко «драться насмерть» с Зеленским
Названа причина пожара в парке аттракционов в Евпатории
Трамп выставил условие по ядерной сделке с Ираном
Трамп объявил о неожиданном решении в рамках переговоров с Ираном
В Госдуме объяснили, в чьих интересах действует Пашинян
Дети покормили ягнят на ферме и заразились опасной инфекцией
Школьница сорвалась в каньон из-за обрыва троса на аттракционе
В Израиле заявили о готовности продолжить войну против Ирана
Война пришла в Голливуд и Канны: НАТО вербует режиссеров для атак на Россию
«Предъява Германии»: военэксперт о желании Польши создать сильнейшую армию
Весенняя прохлада, дожди и ветер: погода в Москве на майские праздники
Россия потребовала от ФРГ снятия запрета на символику Победы
Человек упал на пути на серой ветке метро в Москве
В Британии раскрыли, кто может изменить ситуацию вокруг Ормузского пролива
Дальше
Самое популярное
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.