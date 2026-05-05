Овчинский: согласован облик нового делового центра на северо-западе Москвы

Владислав Овчинский Владислав Овчинский Фото: Пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы
Специалисты согласовали архитектурный облик бизнес-центра в районе Щукино на северо-западе Москвы, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский. Объект расположен на Авиационной улице. Благодаря проекту появятся не только новое деловое пространство, но и рабочие места.

Комплекс будет представлять собой девятиэтажное общественно-деловое здание общей площадью около 16 тыс. квадратных метров с подземным уровнем. Внутри разместятся деловые пространства и коммерческая инфраструктура для резидентов. Реализация проекта позволит преобразовать функционально устаревшие территории в удобную и комфортную городскую среду, — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Разработанная бюро PARSEC архитектурная концепция предполагает выразительный силуэт: верхний этаж с террасами сдвинут в сторону парка. Диагональные подсечки углубляют фасады, а скругленные углы делают облик здания мягким и плавным. На первом этаже — входная группа, лобби, торговые помещения, зоны для курьеров, вендинг, постаматы, раздевалки с душевыми, велостоянки и зарядки для электромобилей. В подземном уровне — паркинг на 32 машино-места.

Локация проекта обеспечивает быстрый доступ к транспортным узлам северо-запада Москвы. Рядом — метро «Щукинская» и МЦД-2 Стрешнево. Удобный выезд на МКАД, ТТК и в центр. В шаговой доступности — парк «Покровское-Стрешнево», Щукинский парк и Всехсвятская роща.

Щукино — активно развивающийся район Северо-Западного административного округа. В действующую программу реновации на северо-западе Москвы вошли 432 дома, расположенные в шести районах округа. При этом в Щукино в рамках программы новое жилье получат жители 42 старых домов.

Ранее Овчинский сообщил, что в районе Перово в Москве начали подготовку площадки для строительства дома по программе реновации. Новостройка будет возведена на улице Плющева.

