Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 апреля 2026 в 10:20

Овчинский: в Перово готовят площадку для новостройки по реновации

Владислав Овчинский Фото: Пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы
Подписывайтесь на нас в MAX

В районе Перово Восточного административного округа начали подготовку площадки для строительства дома по программе реновации, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский. Новостройка будет возведена на улице Плющева.

Строительная площадка расположена по адресу: улица Плющева, земельный участок 17/3. Сейчас на территории идет снос старого здания, на месте которого построят современный односекционный дом площадью около 13,5 тыс. квадратных метров. Он рассчитан на 149 квартир площадью жилья почти восемь тысяч квадратных метров. Новостройку возведут в районе Перово со всей необходимой инфраструктурой и хорошей транспортной доступностью. Рядом расположена одноименная станция МЦД, а для автомобилистов обеспечен удобный выезд на Перовскую эстакаду. Около дома есть школа, городская поликлиника, библиотека и два парка, — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы.

Дом возведут из современных качественных материалов с использованием новых строительных технологий. На первом этаже будут расположены нежилые помещения, где смогут открыться разнообразные инфраструктурные объекты, такие как магазины и образовательные центры. Кроме того, будут предусмотрены комната для консьержа и колясочная.

На территории возле дома оборудуют удобную безбарьерную среду, а во дворах появятся детская и спортивная площадки с безопасным прорезиненным покрытием и зона отдыха. Подземный уровень займет автомобильная парковка.

Жилой комплекс планируют выполнить в натуральных природных оттенках — медно-коричневом, бежевом и черном. При облицовке используют керамогранитную плитку со вставками из стальных оцинкованных панелей.

С начала реализации программы реновации новоселье отпраздновали почти 85 тыс. московских семей. Мэр Москвы Сергей Собянин также объявил о включении еще пяти площадок в программу реновации. Вся информация о программе реновации представлена на портале mos.ru.

Ранее на северо-востоке Москвы в Бутырском районе очистили участок для строительства нового жилого дома по программе реновации. Площадка расположена на улице Добролюбова, 25. Раньше на ее месте находился ветхий дом.

Общество
Москва
реновации
новостройки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.