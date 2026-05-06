Юрист ответила, как избавиться от навязанной при взятии кредита страховки

Российские заемщики имеют законное право вернуть всю сумму страховки, которая была навязана им при оформлении кредита, заявила NEWS.ru корпоративный юрист Юлия Бондаренко. По ее словам, фразы банковских сотрудников вроде: «Без страхования мы не одобрим займ» являются незаконным навязыванием услуги, с которым можно и нужно бороться.

«Без страховки мы не одобрим кредит», «Это обязательное условие программы», «Так надежнее для обеих сторон». Знакомые фразы? Это незаконное навязывание услуги при оформлении кредитов, и деньги за страховку можно вернуть. Период охлаждения составляет 14 дней. Закон «О потребительском кредите» дает вам две недели на отказ от страховки. Срок отсчитывается со дня подписания договора. Если уложились, страховщик обязан вернуть всю сумму пропорционально неистекшему сроку, — пояснила Бондаренко.

Она добавила, что для этого необходимо написать заявление в свободной форме с просьбой расторгнуть договор и вернуть деньги, но нужно приложить копию договора и квитанцию об оплате.

Как написать заявление для того, чтобы получить обратно средства за навязанную страховку при взятии кредита? В свободной форме: «Прошу расторгнуть договор страхования и вернуть деньги». Приложите квитанцию об оплате. Также необходима копия договора. Заявление отдайте в офис банка под отметку или отправьте заказным письмом с уведомлением. Куда нести, если кредитная организация молчит? Сначала подается жалоба в Центробанк через интернет-приемную, затем — в Роспотребнадзор и прокуратуру, и если это не помогло — суд. Практика по таким делам почти всегда на стороне потребителя, — заключила Бондаренко.

Ранее сообщалось, что выплаты по страхованию ипотеки увеличились в 2,3 раза. С января по март 2026 года клиенты заявили о 2,1 тыс. страховых случаев. Половина всех выплат была перечислена пострадавшим от бытовых затоплений.