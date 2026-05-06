День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 мая 2026 в 13:06

Юрист ответила, как избавиться от навязанной при взятии кредита страховки

Юрист Бондаренко: заемщик имеет право вернуть всю сумму навязанной страховки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Российские заемщики имеют законное право вернуть всю сумму страховки, которая была навязана им при оформлении кредита, заявила NEWS.ru корпоративный юрист Юлия Бондаренко. По ее словам, фразы банковских сотрудников вроде: «Без страхования мы не одобрим займ» являются незаконным навязыванием услуги, с которым можно и нужно бороться.

«Без страховки мы не одобрим кредит», «Это обязательное условие программы», «Так надежнее для обеих сторон». Знакомые фразы? Это незаконное навязывание услуги при оформлении кредитов, и деньги за страховку можно вернуть. Период охлаждения составляет 14 дней. Закон «О потребительском кредите» дает вам две недели на отказ от страховки. Срок отсчитывается со дня подписания договора. Если уложились, страховщик обязан вернуть всю сумму пропорционально неистекшему сроку, — пояснила Бондаренко.

Она добавила, что для этого необходимо написать заявление в свободной форме с просьбой расторгнуть договор и вернуть деньги, но нужно приложить копию договора и квитанцию об оплате.

Как написать заявление для того, чтобы получить обратно средства за навязанную страховку при взятии кредита? В свободной форме: «Прошу расторгнуть договор страхования и вернуть деньги». Приложите квитанцию об оплате. Также необходима копия договора. Заявление отдайте в офис банка под отметку или отправьте заказным письмом с уведомлением. Куда нести, если кредитная организация молчит? Сначала подается жалоба в Центробанк через интернет-приемную, затем — в Роспотребнадзор и прокуратуру, и если это не помогло — суд. Практика по таким делам почти всегда на стороне потребителя, — заключила Бондаренко.

Ранее сообщалось, что выплаты по страхованию ипотеки увеличились в 2,3 раза. С января по март 2026 года клиенты заявили о 2,1 тыс. страховых случаев. Половина всех выплат была перечислена пострадавшим от бытовых затоплений.

Общество
юристы
кредиты
Россия
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Робот-гуманоид прошел обряд посвящения в буддизм
В посольстве раскрыли, пострадали ли россияне при наезде авто в Лейпциге
«Настоятельно требуем»: российские послы жестко обратились к Берлину
Онколог озвучил неожиданные факторы риска рака груди
Журавли, гвоздики, огромные панно: как Москва похорошела ко Дню Победы
Франции не понравилось содержание переговоров Ирана и США
Снег, ночные заморозки и гололедица: погода в Москве в конце октября
Политолог ответил, успеет ли Трамп завершить войну в Иране до 14 мая
Психолог назвал первый шаг для спасения от домашнего насилия
Смертельное наказание: бабушка угробила внучку бутылкой виски
Украинский дрон обрушился на автозаправку вблизи Запорожской АЭС
Названы способы защиты женщин, подвергающихся домашнему насилию
Политолог ответил, будет ли Кличко «драться насмерть» с Зеленским
Названа причина пожара в парке аттракционов в Евпатории
Трамп выставил условие по ядерной сделке с Ираном
Трамп объявил о неожиданном решении в рамках переговоров с Ираном
В Госдуме объяснили, в чьих интересах действует Пашинян
Дети покормили ягнят на ферме и заразились опасной инфекцией
Школьница сорвалась в каньон из-за обрыва троса на аттракционе
В Израиле заявили о готовности продолжить войну против Ирана
Дальше
Самое популярное
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.