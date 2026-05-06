Страны Запада несут ответственность за атаки Киева на мирных жителей, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в интервью информационной службе «Вести». По его словам, союзники разрешают Украине использовать поставляемое вооружение против гражданских лиц, а также поощряют террористические методы на государственном уровне.

Поэтому здесь вина и марионеточного режима Киева, и, безусловно, спонсоров, которые считают, что, когда очень хочется, то и на нормы международного права можно просто наплевать, — убежден дипломат.

Мирошник подчеркнул, что ВСУ прибегают к террористическим методам, пытаясь отвлечь внимание от неудач на фронте. По его словам, украинские военные наносят удары по гражданским объектам, но не несут за это никакой ответственности. При этом отсутствие осуждения со стороны мирового сообщества — прямая заслуга союзников Киева.

Дипломат добавил, что западные лидеры часто сами не знают о целях и последствиях украинских атак. Удар ВСУ дронами и ракетами по российской территории 5 мая он назвал лишним подтверждением нежелания Украины прийти к мирному урегулированию.

Ранее Мирошник заявил, что более 30 россиян погибли с 27 апреля по 3 мая при атаках Вооруженных сил Украины. По его словам, среди них двое детей. Также пострадали 200 мирных жителей.