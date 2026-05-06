Психолог объяснил тренд на судебный туризм Психолог Конфисахор: интерес к судебному туризму может быть вызван комплексами

Новый тренд на судебный туризм зачастую обусловлен комплексами людей, считает доцент кафедры психологии профессиональной деятельности РГПУ имени Герцена доктор политических наук Александр Конфисахор. В беседе с НСН специалист обратил внимание, что зачастую многих интересуют именно дела знаменитостей.

Еще лучше, если скандал будет связан с публичными и известными личностями. Это для многих доставляет большое удовольствие. Не буду огульно говорить, но это часто является признаком комплекса неполноценности у человека, способом почувствовать какое-то свое превосходство над успешными и талантливыми людьми, возможностью их принизить. Но это человеческая природа, в которой есть зависть, лень и тщеславие, — пояснил Конфисахор.

Психолог обратил внимание, что некоторые люди таким образом пытаются почувствовать свою значимость. По его словам, участие в подобных делах со временем может вызвать зависимость.

Ранее стало известно, что в России стал набирать популярность необычный вид досуга — судебный туризм. Россияне начали ходить на открытые заседания как зрители, чтобы наблюдать за реальными драмами в зале суда.