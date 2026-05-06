Россияне потянулись в суды за «бытовым вуайеризмом»

В России стал набирать популярность необычный вид досуга — судебный туризм, пишет Telegram-канал Baza. По его информации, россияне начали ходить на открытые заседания как зрители, чтобы наблюдать за реальными драмами в зале суда.

Как говорится в материале, для посещения заседаний не нужно быть стороной процесса — можно просто прийти в качестве слушателя. Чаще всего, пишет канал, такой досуг выбирают домохозяйки и обеспеченные молодые горожанки и движет ими скорее желание эмоционально провести время, чем образовательный интерес.

Самый большой спрос возник на гражданские дела: разводы, раздел имущества, долги. Однако, отмечают журналисты, появились любители и громких уголовных процессов — об убийствах и с участием публичных персон. Многие, сказано в публикации, называют такое хобби бытовым вуайеризмом, так как чужая трагедия наблюдается со стороны как захватывающий сериал.

До этого сообщалось, что среди небольших туристических российских городов самыми популярными за последние три года оказались Владимир, Переславль-Залесский и Сортавала. Основной пик спроса как на билеты, так и на бронирование отелей приходится на июль и август благодаря теплой погоде.