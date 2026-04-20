20 апреля 2026 в 14:43

Экономист оценил, ждет ли россиян снижение ключевой ставки

Экономист Балынин: ЦБ может снизить ключевую ставку на ближайшем заседании

На ближайшем заседании ЦБ 24 апреля возможно снижение ключевой ставки с вероятностью до 99%, заявил «ФедералПресс» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Он отметил, что показатель снижался уже семь раз во время предыдущих обсуждений.

С вероятностью в 99% уверен, что мы увидим в восьмой раз снижение ключевой ставки. Причем из вариантов снижения наиболее вероятным считаю снижение на один процентный пункт, до 14%, наименее — до 13,5%, — заявил Балынин.

Экономист подчеркнул, что возможность повышения ключевой ставки в современных реалиях исключается. По его словам, с вероятностью в 90% в конце 2026 года или начале 2027 года ключевая ставка опустится ниже 10%.

Ранее депутат Анатолий Аксаков заявил, что ключевую ставку в России могут снизить уже в ближайшие месяцы, причем сразу на 1,5 процентного пункта. По словам депутата, у Центрального банка есть все возможности для такого шага.

На похороны отца Елены Воробей пришла его возлюбленная
В Госдуме назвали преимущество разовой индексации пенсий перед двухэтапной
МИД РФ вызвал посла Мексики из-за удержания несовершеннолетней россиянки
Трамп назвал условие снятия блокады США с иранских портов
В полицию Японии впервые поступил на службу необычный сотрудник
Землетрясение в Японии попало на видео
Лавров дал Ирану одно обещание по переговорам с арабскими странами
Колокольцев прибыл в КНДР
МИД Германии вызвал посла России из-за списка производителей дронов в ЕС
Российские бомбардировщики четыре часа кошмарили военных ЕС над Балтикой
Политолог раскрыл, могут ли ультраправые прийти к власти во Франции
Названа причина нехватки дронов в ВСУ
Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о возвращении зимы на ночь
В Можайске заложили памятную Аллею ДоброFON в память о начале ВОВ
На юге России произошло землетрясение
Лавров подчеркнул необходимость сохранения перемирия Ирана с США
«Иранцы не подчиняются силе»: Тегеран поставил ультиматум Вашингтону
Стало известно, где ВСУ могут устроить контратаку с наступлением тепла
Лихачев раскрыл, когда Росатом хочет возобновить стройку на АЭС в Иране
Мерц высказался о возможной военной интервенции США на Кубу
Дальше
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
