Экономист оценил, ждет ли россиян снижение ключевой ставки

На ближайшем заседании ЦБ 24 апреля возможно снижение ключевой ставки с вероятностью до 99%, заявил «ФедералПресс» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Он отметил, что показатель снижался уже семь раз во время предыдущих обсуждений.

С вероятностью в 99% уверен, что мы увидим в восьмой раз снижение ключевой ставки. Причем из вариантов снижения наиболее вероятным считаю снижение на один процентный пункт, до 14%, наименее — до 13,5%, — заявил Балынин.

Экономист подчеркнул, что возможность повышения ключевой ставки в современных реалиях исключается. По его словам, с вероятностью в 90% в конце 2026 года или начале 2027 года ключевая ставка опустится ниже 10%.

Ранее депутат Анатолий Аксаков заявил, что ключевую ставку в России могут снизить уже в ближайшие месяцы, причем сразу на 1,5 процентного пункта. По словам депутата, у Центрального банка есть все возможности для такого шага.