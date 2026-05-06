Западный мир, как и в годы Великой Отечественной войны, ожесточен и стремится увидеть Россию на коленях, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова после возложения цветов к монументу в Музее Победы на Поклонной горе. При этом она подчеркнула, что правда и справедливость остаются на стороне РФ, передает РИА Новости.

Как и прежде, мир, западный мир ожесточен, желает видеть нас на коленях. И мы пришли сюда для того, чтобы склонить свою голову перед подвигом и мужеством тех, кто передал нам Знамя Победы, — сказала Москалькова.

Она отметила, что почти у каждого сотрудника ее аппарата родные и близкие сражались в Великой Отечественной войне. Кроме того, у многих из них сегодня мужья, сыновья и друзья участвуют в специальной военной операции, защищая независимость страны. С Россией находится Георгий Победоносец, а также правда и справедливость, заключила омбудсмен.

Ранее Москалькова сообщила, что в настоящее время ведутся активные переговоры о проведении очередного обмена пленными с украинской стороной. Она также обсудила с украинским коллегой вопрос возвращения репрессированных на Украине россиян.