Раскрыто, когда в Москву вернется тепло после «черемуховых» холодов Синоптик Тишковец: тепло вернется в Москву 12 мая

Потепление в Москве ожидается 12 мая, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Telegram-канале. По его словам, температура воздуха повысится до плюс 18 градусов.

В первый рабочий день, во вторник, 12 мая, в темное время суток будет плюс 6–9, днем распогодится и температурный фон вернется в климатическое русло — потеплеет до плюс 15–18, — отметил он.

До этого Тишковец сообщил, что «черемуховые» холода придут в Москву и другие регионы Центральной России в пятницу, 8 мая. Метеоролог уточнил, что похолодание будет щадящим, без экстремальных явлений.

До этого ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что в середине текущей недели температура воздуха в Московском регионе окажется примерно на шесть градусов выше положенной климатической нормы. Однако порога аномальной жары, по ее словам, показатели не достигнут.

Также синоптики рассказали, что в День Победы 9 мая в столичном регионе ожидаются облачная погода и кратковременные осадки. Согласно прогнозу, в праздничный день воздух в столице прогреется до +14–19 градусов.