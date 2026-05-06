06 мая 2026 в 14:22

Раскрыто, когда в Москву вернется тепло после «черемуховых» холодов

Синоптик Тишковец: тепло вернется в Москву 12 мая

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Потепление в Москве ожидается 12 мая, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Telegram-канале. По его словам, температура воздуха повысится до плюс 18 градусов.

В первый рабочий день, во вторник, 12 мая, в темное время суток будет плюс 6–9, днем распогодится и температурный фон вернется в климатическое русло — потеплеет до плюс 15–18, — отметил он.

До этого Тишковец сообщил, что «черемуховые» холода придут в Москву и другие регионы Центральной России в пятницу, 8 мая. Метеоролог уточнил, что похолодание будет щадящим, без экстремальных явлений.

До этого ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что в середине текущей недели температура воздуха в Московском регионе окажется примерно на шесть градусов выше положенной климатической нормы. Однако порога аномальной жары, по ее словам, показатели не достигнут.

Также синоптики рассказали, что в День Победы 9 мая в столичном регионе ожидаются облачная погода и кратковременные осадки. Согласно прогнозу, в праздничный день воздух в столице прогреется до +14–19 градусов.

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

