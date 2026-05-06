Турэксперт рассказала, как улететь с просроченным загранпаспортом

Экстренный загранпаспорт можно оформить всего за три рабочих дня, заявила NEWS.ru генеральный директор «Центра туризма и отдыха» Люсинэ Кодякова. По ее словам, в некоторых случаях ситуация с просроченным документом не является приговором для поездки.

Ситуация, когда загранпаспорт «протух» за пару дней до поездки, знакома многим. Но не все потеряно. В некоторых случаях улететь можно. Экстренный загранпаспорт делается за три рабочих дня. Подтверждение вынужденной причины вылета, например смерть или болезнь родственника, понадобится только при выдаче биометрического паспорта. Старый образец могут оформить срочно без справок. Госпошлина обойдется в 3 тыс. рублей за взрослого, — пояснила Кодякова.

Она отметила, что вылететь за границу по внутреннему паспорту не получится, за исключением нескольких стран. По ее словам, в Республику Беларусь можно отправиться по главному документу гражданина РФ, в Казахстан — по ID-карте. Эксперт добавила, что в Абхазию и Южную Осетию также пускают по внутреннему удостоверению личности.

Можно ли вылететь по внутреннему паспорту РФ за рубеж? Внутри страны перелеты возможны, за границу — нет, кроме Белоруссии. В Казахстан можно попасть по ID-карте. В Абхазию и Южную Осетию также разрешен вылет по внутреннему паспорту РФ. В другие страны — только загранпаспорт. Штраф за его отсутствие при вылете не предусмотрен. Вас просто не посадят на рейс, — заключила Кодякова.

Ранее сообщалось, что российские туристы могут путешествовать без оформления визы в 86 стран мира. В список безвизовых направлений, в частности, входят Бразилия, Вьетнам, Китай, Мальдивы, Марокко, Сербия, Таиланд, Турция и ЮАР.