Озвучен список стран, в которые россияне могут попасть без визы

Российские туристы могут путешествовать без оформления визы в 86 стран мира. Еще 38 государств доступны по упрощенной системе — через электронную визу или визу по прибытии, рассказали аналитики компании «Корпорэйт Трэвел» в беседе с РИА Новости.

В список безвизовых направлений входят Бразилия, Вьетнам, Китай, Мальдивы, Марокко, Сербия, Таиланд, Турция и ЮАР. Упрощенный въезд доступен в Египет, Индию, Индонезию, Кению, Мексику, Южную Корею и другие страны.

Для безвизового въезда достаточно загранпаспорта со сроком действия не менее шести месяцев. Иногда могут попросить обратный билет, бронь отеля или подтверждение финансов.

Электронная виза оформляется онлайн заранее, виза по прибытии — в аэропорту. Аналитики рекомендуют выбирать направления с прямыми рейсами российских авиакомпаний: Таиланд, Вьетнам, Индонезию, Китай, Индию и Сейшелы.

Несмотря на широкий выбор безвизовых направлений, туристам рекомендуется учитывать актуальные рекомендации МИД России по безопасности поездок в некоторые страны Ближнего Востока и на Кубу.

Ранее сообщалось, что Россия продолжает активную работу по подготовке к подписанию межправительственных соглашений о взаимной отмене визовых формальностей с Бахрейном и Кувейтом. В Бахрейне для российских граждан установлен упрощенный визовый режим: разрешение на въезд можно получить непосредственно по прибытии в королевство.