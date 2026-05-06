В России признали экстремистскими юморески на «ЯПлакалъ» Суд Москвы запретил юморески на «ЯПлакалъ» и двух сайтах с анекдотами

Московский суд признал запрещенными к распространению юмористические материалы оскорбительной и экстремистской направленности, размещенные на портале «ЯПлакалъ», а также на сайтах «Анекдотов стрит» и anekdoto.net, передает РИА Новости. Межрайонная прокуратура столицы выявила на интернет-ресурсах текстовый юмористический контент, содержащий высказывания, унижающие человеческое достоинство.

В ведомстве также установили, что данные публикации направлены на дискриминацию и оскорбление лиц по признакам национальной и расовой принадлежности. Суд пришел к выводу, что свободный доступ к данным материалам противоречит федеральному закону «О противодействии экстремистской деятельности». В постановлении при этом не приводятся ссылки на конкретные страницы или разделы сайтов. Решение вынесено в отношении всех указанных порталов.

Ранее Таганский суд Москвы назначил мессенджеру Telegram еще один административный штраф — на 7 млн рублей. Решение было принято после отказа платформы заблокировать противоправный контент. Штраф назначили по части 4 статьи 13.41 КоАП (неудаление запрещенной информации, связанной с призывами к экстремистской деятельности, с порнографией или наркотиками).