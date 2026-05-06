День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 мая 2026 в 14:43

В России признали экстремистскими юморески на «ЯПлакалъ»

Суд Москвы запретил юморески на «ЯПлакалъ» и двух сайтах с анекдотами

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Московский суд признал запрещенными к распространению юмористические материалы оскорбительной и экстремистской направленности, размещенные на портале «ЯПлакалъ», а также на сайтах «Анекдотов стрит» и anekdoto.net, передает РИА Новости. Межрайонная прокуратура столицы выявила на интернет-ресурсах текстовый юмористический контент, содержащий высказывания, унижающие человеческое достоинство.

В ведомстве также установили, что данные публикации направлены на дискриминацию и оскорбление лиц по признакам национальной и расовой принадлежности. Суд пришел к выводу, что свободный доступ к данным материалам противоречит федеральному закону «О противодействии экстремистской деятельности». В постановлении при этом не приводятся ссылки на конкретные страницы или разделы сайтов. Решение вынесено в отношении всех указанных порталов.

Ранее Таганский суд Москвы назначил мессенджеру Telegram еще один административный штраф — на 7 млн рублей. Решение было принято после отказа платформы заблокировать противоправный контент. Штраф назначили по части 4 статьи 13.41 КоАП (неудаление запрещенной информации, связанной с призывами к экстремистской деятельности, с порнографией или наркотиками).

Общество
Россия
суды
интернет-ресурсы
запреты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В посольстве раскрыли, пострадали ли россияне при наезде авто в Лейпциге
«Настоятельно требуем»: российские послы жестко обратились к Берлину
Онколог озвучил неожиданные факторы риска рака груди
Журавли, гвоздики, огромные панно: как Москва похорошела ко Дню Победы
Франции не понравилось содержание переговоров Ирана и США
Снег, ночные заморозки и гололедица: погода в Москве в конце октября
Политолог ответил, успеет ли Трамп завершить войну в Иране до 14 мая
Психолог назвал первый шаг для спасения от домашнего насилия
Смертельное наказание: бабушка угробила внучку бутылкой виски
Украинский дрон обрушился на автозаправку вблизи Запорожской АЭС
Названы способы защиты женщин, подвергающихся домашнему насилию
Политолог ответил, будет ли Кличко «драться насмерть» с Зеленским
Названа причина пожара в парке аттракционов в Евпатории
Трамп выставил условие по ядерной сделке с Ираном
Трамп объявил о неожиданном решении в рамках переговоров с Ираном
В Госдуме объяснили, в чьих интересах действует Пашинян
Дети покормили ягнят на ферме и заразились опасной инфекцией
Школьница сорвалась в каньон из-за обрыва троса на аттракционе
В Израиле заявили о готовности продолжить войну против Ирана
Война пришла в Голливуд и Канны: НАТО вербует режиссеров для атак на Россию
Дальше
Самое популярное
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.