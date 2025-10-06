Экс-советник Путина описал онлайн-пространство РФ через 10 лет Экс-советник Путина Клименко: через 10 лет вопрос авторизации в Рунете решится

В течение ближайших 10 лет в Рунете решится вопрос с анонимностью пользователей, предположил в беседе с NEWS.ru экс-советник президента РФ по вопросам развития интернета, председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. Он также выразил надежду, что за это время россиян перестанут блокировать на западных ресурсах.

Для многих очень болезненно идет процесс деанонимизации, причем непонятно почему. Если бы интернет не пришел в реальный сектор, то есть если бы мне или бабушке из-под Тулы не звонил «Турчак», вопросов бы не было. Но интернет стал подделываться под реальный сектор экономики. Выяснилось, что анонимность, которая была принята в онлайне, вредна, она несет риски. Я уверен, что в течение 10 лет вопрос авторизации будет решен, — сказал Клименко.

Эксперт также выразил надежду, что россияне получат открытый доступ к информации на мировых серверах. По мнению Клименко, сейчас российских пользователей «уже заблокировали». Он пояснил, что россияне не могут воспользоваться в свободном доступе данными библиотек.

Если вы попробуете зайти, например, на зарубежные медицинские информационные ресурсы, у вас не получится. Большинство библиотек не обслуживаются с русских IP. Искусственный интеллект — та же самая история. Нас уже заблокировали, — отметил он.

Ранее юрист Илья Русяев заявил, что для защиты от доксинга рекомендуется использовать уникальные и сложные пароли, а также применять специальное программное обеспечение для их хранения. По его словам, не менее важно регулярно проверять параметры конфиденциальности в социальных сетях, избавляясь от старых учетных записей.