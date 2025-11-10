Депутат Боярский высказался о вероятном отключении Рунета от мировой сети

Во время каждой выборной кампании Россия сталкивалась с огромным количеством DDoS-атак, однако ни один такой случай не потребовал введения каких-то ограничений, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский. Так он прокомментировал новость о том, что Рунет могут отключить от мировой сети при вмешательстве в выборы в 2026 году. По его словам, РФ обладает опытом борьбы с вредоносным трафиком.

Сценарий, при котором у нас все «ляжет», практически исключен. Каждую выборную кампанию мы сталкиваемся с огромным количеством DDoS-атак. Это связано и с региональными выборами, и с федеральными. Но ни одно такое вмешательство не потребовало изоляции российского сегмента интернета. Мы боремся с такого рода вмешательствами при их заходе через трансграничные переходы. У нас есть опыт борьбы с вредоносным трафиком, цель которого — помешать волеизъявлению наших граждан, — отметил Боярский.

Парламентарий подчеркнул, что Роскомнадзор давно наделен полномочиями отключать российский интернет от общемирового в случае «угрозы нарушения информационной безопасности». Однако, по его словам, СМИ начали писать об этом недавно, так как было обновлено постановление правительства.

Еще в седьмом созыве мы прорабатывали закон о суверенном интернете. Тогда же мы говорили о том, что наша главная задача — сделать так, чтобы наш российский сегмент, очень насыщенный, суверенный, к которому мы все привыкли, не мог быть условно отключен извне. И для этого были предприняты определенные действия, в том числе технического характера. Поэтому давайте посмотрим, как будут развиваться события, но новости последних дней об ограничениях, отключении интернета на самом деле, вежливо говоря, не соответствуют действительности, — заключил Боярский.

Ранее сообщалось, что правительством России утверждены новые правила, регламентирующие централизованное управление сетью связи общего пользования. Согласно документу, Роскомнадзор наделяется полномочиями по осуществлению тотального контроля за функционированием российского сегмента интернета.