Раскрыта площадь пожара в здании кабмина в Киеве Клименко: пожар в здании кабмина в Киеве охватил более тысячи квадратных метров

Пожар в здании правительства Украины в Киеве охватил более тысячи квадратных метров, сообщил министр внутренних дел страны Игорь Клименко в своем Telegram-канале. По его словам, на месте работают более 400 спасателей, задействованы более 100 единиц техники, в том числе вертолеты.

Спасатели локализовали пожар площадью более 1 тыс. квадратных метров и продолжают его тушение, — написал Клименко.

Утром 7 сентября пожар вспыхнул на Майдане в Киеве. Загорелись верхние этажи здания правительства Украины. В том крыле находятся офис премьер-министра страны и зал заседаний кабмина. В свою очередь мэр города Виталий Кличко подтвердил возгорание в правительственном здании.

Как уточнил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев, Украина подверглась одной из самых интенсивных серий атак за последние недели. По его словам, удары по промышленным и инфраструктурным целям нанесены ракетами и дронами-камикадзе.