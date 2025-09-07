Мощный пожар начался на Майдане в Киеве В Киеве загорелось здание правительства

Пожар вспыхнул на Майдане в Киеве, сообщает портал «Страна.ua». По его данным, горят верхние этажи здания правительства Украины.

Отмечается, что в том крыле находятся офис премьер-министра страны и зал заседаний кабмина. В свою очередь мэр города Виталий Кличко подтвердил возгорание в правительственном здании.

Ранее под Одессой загорелся морской порт. По словам горожан, мощное пламя вспыхнуло в Черноморске после объявления воздушной тревоги. Местные жители пожаловались на гарь и неприятный запах в воздухе. Причины возгорания не уточняются. По предварительным данным, пламя охватило 100-метровую эстакаду.

Кроме того, 6 сентября в Киеве загорелась кондитерская фабрика «Рошен», которая раньше называлась Киевской кондитерской фабрикой имени Карла Маркса. На появившихся в Сети кадрах видно, как над зданием поднимается столб дыма. Информации о возможных пострадавших не поступало. Фабрика считается одним из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий и принадлежит экс-президенту Украины Петру Порошенко.