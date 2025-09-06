На Украине вспыхнула одна из крупнейших в мире кондитерских фабрик

На Украине вспыхнула одна из крупнейших в мире кондитерских фабрик В Киеве загорелась принадлежащая Порошенко кондитерская фабрика «Рошен»

Кондитерская фабрика «Рошен», которая раньше называлась Киевской кондитерской фабрикой имени Карла Маркса, загорелась в украинской столице, сообщает УНИАН. На появившихся в Сети кадрах видно, как над зданием поднимается столб дыма. Подробности происшествия не приводятся, информации о возможных жертвах и пострадавших пока не поступало.

Фабрика считается одним из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий и принадлежит бывшему президенту Украины Петру Порошенко. Она известна тем, что в 1956 году выпустила «Киевский» торт, ставший одним из символов столицы Украины.

