06 сентября 2025 в 13:17

На Украине вспыхнула одна из крупнейших в мире кондитерских фабрик

В Киеве загорелась принадлежащая Порошенко кондитерская фабрика «Рошен»

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кондитерская фабрика «Рошен», которая раньше называлась Киевской кондитерской фабрикой имени Карла Маркса, загорелась в украинской столице, сообщает УНИАН. На появившихся в Сети кадрах видно, как над зданием поднимается столб дыма. Подробности происшествия не приводятся, информации о возможных жертвах и пострадавших пока не поступало.

Фабрика считается одним из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий и принадлежит бывшему президенту Украины Петру Порошенко. Она известна тем, что в 1956 году выпустила «Киевский» торт, ставший одним из символов столицы Украины.

Ранее в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в центре Москвы произошло задымление. Людей эвакуировали из подвального помещения здания. По словам сотрудников МЧС, на текущий момент угрозы экспозициям главного здания галереи нет.

До этого крупный пожар вспыхнул на территории комплекса «Москва-Сити» на Краснопресненской набережной. Как оказалось, на открытой площадке возле делового центра загорелся строительный мусор. Огонь удалось оперативно потушить, никто не пострадал.

