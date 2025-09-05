Задымление зафиксировано в подвале одного из корпусов Третьяковской галереи

Задымление зафиксировано в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в центре Москвы, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев. Люди эвакуируются из подвального помещения здания.

По оперативной информации, на место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники экстренных служб. На данный момент из здания была проведена эвакуация 11 человек.

Специалисты МЧС России проводят разведку и работают над установлением точной причины задымления и локализации возможного очага возгорания. Подразделения пожарной охраны приведены в готовность.

Инженерный корпус является частью музейного комплекса Третьяковской галереи и используется для выставок, а также размещает административные и технические помещения. На текущий момент угрозы экспозициям главного здания галереи не возникает.

Ситуация взята под контроль экстренными службами, подробности выясняются. Официальная информация о причинах инцидента и возможных последствиях будет распространена позже.

