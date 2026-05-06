Врач объяснила, как защититься от обитающих в городской среде клещей

Для защиты от городских клещей рекомендуется использовать спреи, содержащие перметрин, заявила NEWS.ru врач общей практики Елена Павлова. Она также порекомендовала носить светлую одежду с длинными рукавами для легкого обнаружения паразита.
Риск подцепить клеща в городской среде существует. Их можно встретить в парках, скверах, на некошеных газонах, пустырях и в зонах выгула собак. Особенно опасны влажные затененные участки с высокой растительностью. Для защиты от паразитов достаточно соблюдать несколько несложных правил. Во-первых, передвигайтесь по дорожкам и не залезайте в высокую траву без необходимости. Во-вторых, используйте репелленты — спреи от клещей на основе ДЭТА или перметрина, нанося их на одежду, а не на кожу, — поделилась Павлова.
Она подчеркнула, что после прогулки необходимо тщательно осматривать себя, детей и домашних животных на наличие клещей. По словам специалиста, эти паразиты чаще всего присасываются в паховых областях, подмышках, за ушами и на шее.
Дополнительная мера — это правильная одежда для прогулок в парке: светлая, с длинными рукавами и плотно прилегающими манжетами. Штаны лучше заправлять в носки или высокую обувь. Если вы живете в регионе, эндемичном по клещевому энцефалиту, имеет смысл сделать прививку — это надежная защита от вируса. Лайм-боррелиоз, к сожалению, вакциной не предотвратить, но он успешно лечится антибиотиками на ранней стадии, — резюмировала Павлова.
Ранее депутат Никита Чаплин заявил, что регулярный покос газона на даче может защитить от клещей, поскольку высокая трава и прошлогодняя листва создают благоприятные условия для размножения паразитов. По его словам, в Москве и Подмосковье уже зафиксировано несколько тысяч случаев укусов клещей.