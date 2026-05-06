Врач объяснила, как защититься от обитающих в городской среде клещей Врач Павлова: от городских клещей могут защитить спреи на основе перметрина

Для защиты от городских клещей рекомендуется использовать спреи, содержащие перметрин, заявила NEWS.ru врач общей практики Елена Павлова. Она также порекомендовала носить светлую одежду с длинными рукавами для легкого обнаружения паразита.

Риск подцепить клеща в городской среде существует. Их можно встретить в парках, скверах, на некошеных газонах, пустырях и в зонах выгула собак. Особенно опасны влажные затененные участки с высокой растительностью. Для защиты от паразитов достаточно соблюдать несколько несложных правил. Во-первых, передвигайтесь по дорожкам и не залезайте в высокую траву без необходимости. Во-вторых, используйте репелленты — спреи от клещей на основе ДЭТА или перметрина, нанося их на одежду, а не на кожу, — поделилась Павлова.

Она подчеркнула, что после прогулки необходимо тщательно осматривать себя, детей и домашних животных на наличие клещей. По словам специалиста, эти паразиты чаще всего присасываются в паховых областях, подмышках, за ушами и на шее.

Дополнительная мера — это правильная одежда для прогулок в парке: светлая, с длинными рукавами и плотно прилегающими манжетами. Штаны лучше заправлять в носки или высокую обувь. Если вы живете в регионе, эндемичном по клещевому энцефалиту, имеет смысл сделать прививку — это надежная защита от вируса. Лайм-боррелиоз, к сожалению, вакциной не предотвратить, но он успешно лечится антибиотиками на ранней стадии, — резюмировала Павлова.

Ранее депутат Никита Чаплин заявил, что регулярный покос газона на даче может защитить от клещей, поскольку высокая трава и прошлогодняя листва создают благоприятные условия для размножения паразитов. По его словам, в Москве и Подмосковье уже зафиксировано несколько тысяч случаев укусов клещей.