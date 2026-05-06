День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 мая 2026 в 13:38

Врач объяснила, как защититься от обитающих в городской среде клещей

Врач Павлова: от городских клещей могут защитить спреи на основе перметрина

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Для защиты от городских клещей рекомендуется использовать спреи, содержащие перметрин, заявила NEWS.ru врач общей практики Елена Павлова. Она также порекомендовала носить светлую одежду с длинными рукавами для легкого обнаружения паразита.

Риск подцепить клеща в городской среде существует. Их можно встретить в парках, скверах, на некошеных газонах, пустырях и в зонах выгула собак. Особенно опасны влажные затененные участки с высокой растительностью. Для защиты от паразитов достаточно соблюдать несколько несложных правил. Во-первых, передвигайтесь по дорожкам и не залезайте в высокую траву без необходимости. Во-вторых, используйте репелленты — спреи от клещей на основе ДЭТА или перметрина, нанося их на одежду, а не на кожу, — поделилась Павлова.

Она подчеркнула, что после прогулки необходимо тщательно осматривать себя, детей и домашних животных на наличие клещей. По словам специалиста, эти паразиты чаще всего присасываются в паховых областях, подмышках, за ушами и на шее.

Дополнительная мера — это правильная одежда для прогулок в парке: светлая, с длинными рукавами и плотно прилегающими манжетами. Штаны лучше заправлять в носки или высокую обувь. Если вы живете в регионе, эндемичном по клещевому энцефалиту, имеет смысл сделать прививку — это надежная защита от вируса. Лайм-боррелиоз, к сожалению, вакциной не предотвратить, но он успешно лечится антибиотиками на ранней стадии, — резюмировала Павлова.

Ранее депутат Никита Чаплин заявил, что регулярный покос газона на даче может защитить от клещей, поскольку высокая трава и прошлогодняя листва создают благоприятные условия для размножения паразитов. По его словам, в Москве и Подмосковье уже зафиксировано несколько тысяч случаев укусов клещей.

Здоровье
врачи
советы
клещи
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Выдающаяся фигура»: Познер о кончине основателя CNN Теда Тернера
«До конца»: в кризис-центре рассказали, как защититься от домашнего насилия
Слухи о романе с Порошиной, смерть Добровольской: как живет Ярослав Бойко
WP раскрыла масштабы катастрофы на американских базах в Кувейте и Бахрейне
Джеймса Кэмерона обвинили в краже внешности для персонажа «Аватара»
В Госдуме дали честную оценку деятельности Европарламента
Робот-гуманоид прошел обряд посвящения в буддизм
В посольстве раскрыли, пострадали ли россияне при наезде авто в Лейпциге
«Настоятельно требуем»: российские послы жестко обратились к Берлину
Онколог озвучил неожиданные факторы риска рака груди
Журавли, гвоздики, огромные панно: как Москва похорошела ко Дню Победы
Франции не понравилось содержание переговоров Ирана и США
Снег, ночные заморозки и гололедица: погода в Москве в конце октября
Политолог ответил, успеет ли Трамп завершить войну в Иране до 14 мая
Психолог назвал первый шаг для спасения от домашнего насилия
Смертельное наказание: бабушка угробила внучку бутылкой виски
Украинский дрон обрушился на автозаправку вблизи Запорожской АЭС
Названы способы защиты женщин, подвергающихся домашнему насилию
Политолог ответил, будет ли Кличко «драться насмерть» с Зеленским
Названа причина пожара в парке аттракционов в Евпатории
Дальше
Самое популярное
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.