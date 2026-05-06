Дерматолог раскрыла, почему веснушки могут быть опасны Дерматолог Белоусова: веснушки могут маскировать меланому

Веснушки могут скрывать более серьезные образования, такие как меланома, предупредила врач-дерматолог Каролина Белоусова. В беседе с Angarsky специалист подчеркнула, что тревожными сигналами могут стать изменение цвета и структурные пятна. Она призвала обращать внимание на неоднородную пигментацию, участки разных оттенков, неровные края и увеличение в размерах.

Любые новые или изменяющиеся пигментные пятна, особенно на открытых участках кожи, должны быть осмотрены дерматологом. Это стандартная мера предосторожности, — поделилась врач.

При этом дерматолог обратила внимание, что не стоит верить в миф о перерождении веснушек в рак кожи. По ее словам, сами по себе такие пятна не трансформируются в меланому.

Ранее врач-дерматолог Ирина Скорогудаева рассказала, что привычка подпирать щеку рукой или наклонять голову набок может ускорять старение кожи и провоцировать появление морщин. Она добавила, что во время сна лицом в подушку кожа «сплющивается».