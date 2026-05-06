Дачникам посоветовали, чем заняться на участке в мае

В мае дачные дела стоит начать с рыхления почвы, посоветовал председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов. В разговоре с «Радио 1» специалист обратил внимание, что это поможет уничтожить сорняки, насытит почву кислородом и не даст испариться влаге.

В саду лучше ограничиться поверхностным рыхлением тяпкой или граблями. Это одновременно уничтожает сорняки, насыщает почву кислородом и, что критически важно весной, закрывает влагу, не давая ей испаряться через почвенную корку, — сказал Туманов.

Он уточнил, что при этом белить деревья в конце весны не надо. По словам садовода, данный процесс производится либо в начале марта, либо еще осенью.

Ранее депутат Никита Чаплин заявил, что регулярный покос газона на даче может защитить от клещей, поскольку высокая трава и прошлогодняя листва создают благоприятные условия для размножения паразитов. По его словам, в Москве и Подмосковье уже зафиксировано несколько тысяч случаев укусов клещей.