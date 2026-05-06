В ВОЗ оценили риск распространения хантавируса

На текущем этапе общий риск распространения хантавируса для общественного здоровья остается низким, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус в социальной сети X. Случаи заражения данным вирусом были выявлены у пассажиров лайнера, находившегося в Атлантическом океане.

На данном этапе общий риск для общественного здоровья остается низким, — написал Гебрейесус.

В ВОЗ уточняли, что на судне зафиксирован вирус Андес, это подтверждено анализами институтов в ЮАР и Швейцарии. Общее число заразившихся достигло восьми человек. Еще один случай заражения был выявлен у пациента, который вернулся в Швейцарию, после чего число пострадавших увеличилось. Отмечалось, что трое заболевших скончались.

Ранее стало известно, что власти Тайбэя планируют провести масштабную дератизацию и уборку во всех 12 районах города для борьбы с хантавирусом. В городе также появится новая должность специалиста по борьбе с грызунами. Он будет оказывать помощь жителям в решении проблем, связанных с присутствием крыс в жилых помещениях.