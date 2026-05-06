Число пассажиров лайнера с выявленным хантавирусом продолжает расти

Число пассажиров круизного лайнера MV Hondius, у которых был выявлен хантавирус, выросло до восьми человек, говорится в заявлении, распространенном Всемирной организацией здравоохранения в соцсети X. По данным ВОЗ, в трех случаях инфекция подтвердилась лабораторными исследованиями.

В организации отметили, что продолжат сотрудничать с властями стран, которых коснулся инцидент. Цель — обеспечить необходимую поддержку пациентам, контактировавшим с ними лицам, а также другим пассажирам и членам экипажа, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции.

Ранее в правительстве Швейцарии сообщили, что случай заражения хантавирусом выявлен у мужчины, находившегося на круизном лайнере в Атлантике. Пациент проходит лечение в университетской больнице Цюриха. Также выяснилось, что у него был выявлен один из наиболее опасных видов хантавируса — вирус Андес, способный передаваться от человека к человеку. Инфекция подтверждена лабораторными исследованиями.