Россиянам дали неожиданный совет по поиску романтических отношений Общественник Карагодин: найти партнера можно в храме или монастыре

Завести романтические отношения можно после богослужений в храмах и монастырях, посоветовал руководитель проекта «Давай повенчаемся» Константин Карагодин. В разговоре с 360.ru общественник поделился, что сам впервые встретил свою жену на ступенях Троице-Сергиевой лавры.

Поэтому тренд у зумеров заводить знакомства в храмах вполне объяснимый. Мы его подхватили еще семь лет назад, когда начали знакомиться в монастырях. Так можно найти много хороших людей, компании единомышленников и даже спутников жизни. Но нужно понимать, что там собираются люди с общими православными ценностями, — поделился Карагодин.

Он поддержал современный тренд на поиск знакомств в христианской среде. При этом общественник посоветовал не пытаться построить общение во время богослужения.

