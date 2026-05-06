Рэпера Navai отпустили после жесткой аварии в Москве

Последствия ДТП на Зубовском бульваре, где спорткар Ferrari врезался в ограждение Фото: АГН «Москва»
Рэпера Navai (настоящее имя — Наваи Бакиров) опросили и отпустили после ДТП в Москве, передает ТАСС со ссылкой на правоохранителей. Известно, что Ferrari музыканта без номеров врезался в светофор на Зубовском бульваре в центре столицы.

Водитель Ferrari был опрошен, после чего отпустили, — отметил источник.

Ранее сообщалось, что момент аварии с участием автомобиля рэпера на Зубовском бульваре попал на видео. На записи видно, что спорткар задел столб, а затем врезался в дерево и бордюр. Судя по кадрам, музыкант потерял управление при перестроении.

До этого стало известно, что стоимость разбитого Ferrari 488 Pista оценивается примерно в 47–68 млн рублей. Машина получила серьезные повреждения: отлетели колеса, кузов помят, сработали подушки безопасности. Ремонт суперкара может обойтись рэперу в десятки миллионов рублей. Сам исполнитель и его пассажир не пострадали.

Также в Сети появились кадры с аварией, в которой погибла актриса Ксения Добромилова. На записи видно, как девушка с фотоаппаратом расположилась на проезжей части. Удар в момент ДТП был настолько сильным, что ее тело отбросило на несколько метров.

