Рэпера Navai отпустили после жесткой аварии в Москве

Рэпера Navai (настоящее имя — Наваи Бакиров) опросили и отпустили после ДТП в Москве, передает ТАСС со ссылкой на правоохранителей. Известно, что Ferrari музыканта без номеров врезался в светофор на Зубовском бульваре в центре столицы.

Водитель Ferrari был опрошен, после чего отпустили, — отметил источник.

Ранее сообщалось, что момент аварии с участием автомобиля рэпера на Зубовском бульваре попал на видео. На записи видно, что спорткар задел столб, а затем врезался в дерево и бордюр. Судя по кадрам, музыкант потерял управление при перестроении.

До этого стало известно, что стоимость разбитого Ferrari 488 Pista оценивается примерно в 47–68 млн рублей. Машина получила серьезные повреждения: отлетели колеса, кузов помят, сработали подушки безопасности. Ремонт суперкара может обойтись рэперу в десятки миллионов рублей. Сам исполнитель и его пассажир не пострадали.

