В Госдуме придумали, как дополнительно поддержать дедушек и бабушек Депутат Миронов предложил ввести вычет за расходы на лечение и обучение внуков

Депутат Госдумы и председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил ввести налоговый вычет для дедушек и бабушек за расходы на лечение и обучение внуков, пишет Lenta.ru. С этой идеей он обратился к министру финансов Антону Силуанову.

Семейный кодекс четко закрепляет взаимные алиментные обязанности дедушек и бабушек по отношению к внукам и наоборот, а значит, схожие правила должны действовать при получении налоговых вычетов, — высказался Миронов.

По словам парламентария, как минимум 30,7% граждан в возрасте 55 лет и старше занимаются постоянным уходом за внуками. Предоставление бабушкам и дедушкам возможности получить налоговый вычет наравне с другими членами семьи будет правильной мерой, заключил лидер СР.

Ранее депутат Сергей Гаврилов заявил, что в 2026 году российские пенсионеры смогут воспользоваться рядом налоговых послаблений. Часть из них действует на федеральном уровне, а другая часть предоставляется в соответствии с региональными нормами.